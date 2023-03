“Represalía política”: la polémica que enfrentó a BancoEstado con un candidato del Partido Republicano

22 de Marzo de 2023

Andrés Guerra, quien llevaba casi 20 años en BancoEstado fue despedido el pasado lunes y acusó que los motivos eran políticos debido a su candidatura al Consejo Constitucional.

BancoEstado se vio involucrado en los últimos días en una polémica con el Partido Republicano, luego de que Andrés Guerra, funcionario hace casi dos décadas de la entidad y actual candidato a consejero constitucional por Coquimbo, fuera despedido.

Para la tienda que fundó José Antonio Kast, esta decisión fue una “represalia política” por la notoriedad de su candidatura.

Según señalaron, la justificación de su desvinculación se debió a “fundamentos estratégicos de organización estructural y organizativa del lugar en que prestaba funciones” y a la necesidad de “cambios de carácter técnico que implican, necesariamente, la desvinculación”.

Pero ante los años que llevaba en BancoEstado, el Partido Republicano postuló que podría haber sido reubicado en otra área.

El propio Andrés Guerra llegó junto a parlamentarios hasta La Moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric acusando que su despido fue por motivos políticos.

“Durante 19 años me he desempeñado de una forma correcta en mis funciones en la filial de cobranza de Banco Estado. Sobre todo durante el mandato del presidente Gabriel Boric he tenido los mejores resultados tanto en producción como en clima laboral”, afirmó el candidato republicano.

En esa misma línea, cree que su despido, del cual fue notificado el lunes, “no tiene ninguna justificación de peso, más que una persecución política“.

Ante esto, agregó, “le exijo al Presidente de la República que revierta la instrucción de expulsarme de mi trabajo, en el que he servido de manera eficiente y comprometida durante más de 18 años. A diferencia de él, yo soy un funcionario público comprometido con el país, he servido en diversos gobiernos y jamás perseguiría a alguien solo por pensar distinto”.

La respuesta de Banco Estado

Durante este martes, BancoEstado emitió una declaración pública respecto al despido del candidato Andrés Guerra, y explicó que “al día de ayer (lunes) 20 de marzo 2023, BancoEstado Servicios de Cobranza S.A. (BECO) no estaba en conocimiento que el señor Andrés Guerra Vega gozaba de la calidad de candidato a consejero constitucional por la Región de Coquimbo y que, por ello, estaba con fuero laboral según la Ley N°21.533″.

En cuanto al despido, descartaron que respondiera a “consideraciones políticas o de otra índole”, sino que “se fundó estrictamente en necesidades de la empresa”.

“Dicho lo anterior, y en estricto apego a la normativa que establece el referido fuero, el trabajador será reintegrado a sus labores de manera inmediata“, cerraron.