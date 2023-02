Consejo Constitucional: los rivales más fuertes del oficialismo y la oposición

9 de Febrero de 2023

En los partidos en competencia se menciona a Héctor Urban, Eduardo Castro, Sadi Melo, Rodrigo Delgado, Marco Núñez, Edmundo Eluchans, Miriam Arenas y Sindy González.

Héctor Urban y Eduardo Castro son mencionados como “debutantes favoritos”. Mientras que Sadi Melo, Rodrigo Delgado, Marco Núñez y Edmundo Eluchans son vistos entre los expertos electorales y los dirigentes de partidos como algunas de las cartas con experiencia y más competitivas de la contienda electoral.

Dos teorías distintas se vislumbran al interior de los 16 partidos, repartidos en cinco listas, acerca de quiénes son los candidatos más fuertes o con más posibilidades de salir electos consejeros constitucionales en los comicios del 7 de mayo.

Así se desprende del análisis de 14 expertos electorales de las colectividades en competencia y la visión de seis parlamentarios consultados por El DÍNAMO.

Algunos especialistas electorales señalan que el principal factor para la electividad de los 358 postulantes al Consejo Constitucional radica en que sean figuras valoradas y reconocibles para el electorado, de izquierda y de derecha.

Otra visión que existe entre los analistas políticos es que un factor clave para la electividad de los aspirantes es que la circunscripción donde postulan cuente con alcaldes y parlamentarios destacados y con peso electoral para que los respalden en la campaña territorial.

Por ejemplo, con nitidez, entre los dirigentes del Partido Radical, la DC, la UDI y Evópoli se plantea como relevante que los competidores tengan rostros conocidos y con experiencia en campañas electorales.

Por otra parte, varios analistas del Partido Socialista, de un sector de Apruebo Dignidad, del Partido Republicano y RN, adelantan que si bien contar que un candidato reconocible ayuda, le atribuyen mayor importancia al trabajo territorial que se despliegue y a que la circunscripción cuente con liderazgos de legisladores y alcaldes afines.

La visión de los analistas

“Antes había 68 listas, ahora hay 5. Había 800 independientes que se inscribieron (fuera de pactos), ahora hay tres (…) no hay una lista que se pueda decir que es la más competitiva de Arica a Punta Arenas, hay algunas que son más fuertes en una región o en otra. Por ejemplo, en la Región Metropolitana veo que la lista de Chile Vamos es más potente, porque tiene gente más actualizada que la lista del Gobierno o la del PPD, que tiene a Carmen Frei, pero a ella la conoce el electorado de más edad, no la gente joven”, sostuvo el analista Axel Callís, sociólogo, ex PS y director de Tú Influyes, en Cooperativa.

El analista agregó que los votantes -al ser votación obligatoria- no conocen a la mayoría de los candidatos, por lo que se tomará más en cuenta la orientación política y los pactos entre las colectividades.

Otro conocido analista político, que pidió reserva de su nombre, expresó una opinión distinta. “Es un padrón electoral viejo. Unos dirán que Frei, Andrés Zaldívar o Sergio Bitar son serios; otros, que son los mismos de siempre. Otros, que los candidatos debutantes no tienen idea de cómo hacer una Constitución, y otros que hay que apoyar a postulantes jóvenes. El padrón electoral tiene 5 millones de votantes sub 35 años, 5 millones entre 35 y 55, y casi 5 millones sobre 55 años, es difícil proyectar intención de voto por edad”, señala un analista consultado.

Otro experto, cercano a Chile Vamos, señala que esta será la primera elección donde se eligen representantes con voto obligatorio por lo que es difícil hasta ahora hacer proyecciones, hasta que no haya encuestas no hay certeza alguna sobre cómo votarán los electores

Los candidatos mejor posicionados

Pese a todo, y considerando que la carrera por los comicios recién se inicia, en el oficialismo y la oposición coinciden al identificar las cartas fuertes de la contienda.

Dirigentes y analistas señalan que, de los 30 candidatos, en la Región Metropolitana, donde se eligen cinco postulantes, ven con mayores posibilidades al ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), al ex alcalde de El Bosque, Sadi Melo (PS), y a Carmen Frei (DC).

Mientras que, en Valparaíso, la segunda región con mayor número de electores, destacan de entre los 24 inscritos también para cinco escaños, a los ex diputados Marco Núñez (PPD), Marcelo Schilling (PS) y Edmundo Eluchan (UDI).

En las demás circunscripciones, en los partidos creen que el panorama por ahora es más difuso.

Sin embargo, destacan como competitivos a postulantes en La Araucanía, donde se eligen cinco, y en Los Lagos que contará con 3 escaños.

En las colectividades identifican a Héctor Urban, el agricultor —cuya familia, vecina de Temucuicui, en la Región de La Araucanía, ha recibido más de 200 ataques armados desde 2001— como una carta importante del Partido Republicano.

En Los Lagos mencionan al ex diputado Carlos Recondo (UDI) y el académico y ex CORE, Eduardo Castro (Ind-PS). Esta proyección se asemeja a la composición de los representantes en el Senado por la zona, con Iván Moreira y Carlos Kuschel por Chile Vamos, y Fidel Espinoza por el PS.

Otros mencionados son Miriam Arenas (Ind-PL) en Tarapacá, Sindy González (PDG) en Antofagasta, Ricardo Núñez (PS) en Atacama y Gloria Hutt (Evópoli).