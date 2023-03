“La vida es muy sabia”: la respuesta de Rodolfo Carter a una posible carrera presidencial

29 de Marzo de 2023

El alcalde de La Florida deslizó la opción en medio de sus frecuentes apariciones públicas.

Compartir

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Ind), habló sobre su posible carrera presidencial, en medio de sus frecuentes apariciones públicas y el alza de la evaluación positiva en las encuestas.

El ex militante de la UDI logró mayor notoriedad debido a los operativos de demolición de “narco casas” en su comuna, lo que le valió un enfrentamiento directo con el Gobierno luego que el Ministerio Público anunciara un sumario por la entrega de los antecedentes sobre los domicilios.

Durante los últimos días el jefe comunal floridano ha estado involucrado en el caso de la sargento segundo Rita Olivares, quien fue asesinada en Quilpué. El lunes asistió al velorio y ayer fue parte del funeral, en donde fue recibido entre aplausos de una multitud que antes había abucheado al presidente Gabriel Boric.

Las múltiples apariciones de Carter en temas de seguridad provocaron críticas desde el oficialismo, que acusa un “oportunismo político” de parte del ex gremialista. A ello se suman las especulaciones sobre una eventual candidatura a La Moneda.

Rodolfo Carter y la carrera presidencial

El alcalde Carter siguió con sus actividades fuera del municipio y durante este miércoles visitó el local Antigua Fuente, uno de los más atacados durante las manifestaciones que se realizan en los alrededores de la Plaza Baquedano.

En medio de estas visitas, la autoridad comunal fue consultada directamente sobre su eventual aspiración para competir en las elecciones de 2025.

“Es muy mal gusto empezar a hablar de primaras o competencia cuando pasan cosas tan graves hoy. No tengo derecho a poner eso sobre la mesa como prioridad“, señaló el alcalde en declaraciones consignadas por 24 Horas.

Aun así, el ex UDI reconoció el interés y manifestó que “evidentemente, ¿es una posibilidad en el futuro? Sí, veremos como están las cosas en tres años. Es tanto el dolor hoy que sería de muy mal gusto decir que estoy en una definición de esa naturaleza”.

Por su buena evaluación en las encuestas, Carter recordó que “la vida es muy sabia. Hace cuatro años, en las mismas encuestas que me ponen a mí y a Evelyn Matthei, estaba Cathy Barriga, Joaquín Lavín, Daniel Jadue y Jorge Sharp. No quiero decir dónde están ellos hoy”.

“Si me ha tocado, por mi trabajo, adquirir un perfil más público, quiero ponerlo a disposición para tratar de cambiar la historia de Chile. Si eso en el futuro tiene otras implicancias, ya lo veremos, pero sobre todo no estoy dispuesto a dejar de ser chileno y emocionarme con lo que me da pena y pelear por lo que considero justo”, cerró.