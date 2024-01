Rodolfo Carter quiere ser senador por Valparaíso: “Nací en el cerro Barón”

30 de Enero de 2024

Llegar al Parlamento es una de las opciones que maneja el alcalde de La Florida, quien también apunta a La Moneda.

Compartir

Rodolfo Carter finalizará en los próximos meses su periodo como alcalde de La Florida y ya se proyecta en sus próximos desafíos políticos, donde apunta al Senado o incluso a ser candidato presidencial de Chile Vamos.

El jefe comunal fue entrevistado en radio Infinita, donde se le consultó sobre la chance de aparecer en la papeleta presidencial, apuntando que es una posibilidad.

“La posibilidad de ser precandidato presidencial existe, todavía falta un trecho… Hay una posibilidad, un escenario…En Chile Vamos todavía está en discusión si es RN, la UDI, más Evópoli, o como creo yo, incorporando a Ximena Rincón y a Demócratas, Amarillos y muchos independientes. En ese escenario, claro, podría ser interesante”, argumentó Rodolfo Carter.

No obstante, Carter dejó en claro que primero finalizará su periodo como alcalde de La Florida para tomar una decisión.

“Cada vez que me he empecinado en ir hacia un destino y la vida me llevó por otro, el destino que eligió la vida era mejor. Entonces, lo que tengo que decir en este minuto es decir voy a cerrar como alcalde, estoy muy feliz como papá, voy a cerrar una buena administración, y cuando termine mi periodo, a fines de este año, yo tendré que tomar una decisión”, puntualizó.

En esta línea, Rodolfo Carter dejó ver que uno de sus deseos es llegar al Senado, representando a la Región de Valparaíso.

“Si soy candidato al Parlamento, eventualmente senador por la quinta región, yo nací en la quinta región, puede ser, yo nací en el cerro Barón”, sentenció.