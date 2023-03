Ante ola de críticas: Vicente Gutiérrez presentó su renuncia al MOP

30 de Marzo de 2023

Vicente Gutiérrez, hermano de Camila Gutiérrez, actual pareja de Giorgio Jackson realizaba asesorías a la Dirección General de Obras Públicas.

Vicente Gutiérrez Berner, periodista, presentó su renuncia a la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), según informó La Tercera. Allí se desempeñaba en “asesoría directa a la Dirección General de Obras Públicas en el plan de infraestructura del Buen Vivir”.

Su decisión se basa en las críticas que generó su nombramiento por el vínculo que mantiene con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien actualmente es la pareja de su hermana, Camila Gutiérrez.

La noticia comenzó a difundirse a través de redes sociales, donde las críticas no se hicieron esperar. Uno de los que no fue ajeno a ello fue el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien se manifestó en contra de la contratación de Vicente Gutiérrez.

“La contratación millonaria del hermano de la pareja del Ministro Giorgio Jackson en el Ministerio de Obras Públicas para trabajar en el Plan Buen Vivir que es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social es una grave infracción a la probidad que debe ser investigada“, comenzó señalando el ex diputado.

En esa misma línea, sostuvo que Vicente Gutiérrez es “un asesor sin experiencia, que solo por ser amigo del Presidente, apitutado político y hermano de la pareja del ministro, es contratado con recursos de todos los chilenos. Los mismos recursos que dicen que no tienen para financiar urgencias sociales”.

“No tiene nada que ver con esa contratación”

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, descartó que Giorgio Jackson tuviera injerencia en la contratación de Vicente Gutiérrez en el Gobierno.

“Hay una especie de obsesión con cargarle cosas a Giorgio Jackson, como si él hubiese intervenido en la contratación del periodista en el MOP. Es el hermano de la polola de Giorgio Jackson, él mismo ha dicho que no tiene nada que ver en esa contratación“, indicó el parlamentario, en conversación con La Tercera.

Latorre destacó que “Vicente es un periodista que trabajó en la diputación de Natalia Castillo (…). La jefa de gabinete de Natalia Castillo -Dinka Acevedo- trabaja en el MOP y en enero pidieron ellos contratarlo a él en el equipo de comunicaciones del MOP“.

“Fue una decisión autónoma de, en ese momento, el ex ministro Juan Carlos García y su jefa de gabinete y el área de comunicaciones que conocía a Vicente (…). Giorgio Jackson no tuvo nada que ver en esa contratación“, remarcó el timonel de RD, partido donde milita Vicente Gutiérrez.