Seguridad se toma los discursos de Boric y la CPC en la Enade: “Los estados de excepción son una mala idea”

20 de Abril de 2023

El mandatario enfrentó por primera vez al empresariado en la convocatoria anual de la Enade. Se refirió a las peticiones de intervención de las FF.AA. en el norte y la Región Metropolitana.

Compartir

La Enade 2023 “Concordia Discors, la conexión de la divergencia” marcó la primera vez del presidente Gabriel Boric frente al pleno de los empresarios que se reúne anualmente en el evento que organiza Icare. La edición 2022 tuvo al mandatario en calidad de electo, por lo que este encuentro se transformó en el primero en el que asiste como máxima autoridad del país.

Antes de su presentación, donde también estuvieron presentes los ex presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, el jefe de Gobierno escuchó la visión del líder de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Ricardo Mewes. La crisis de seguridad, el litio y los problemas económicos que tienen en jaque a las isapres fueron puntos que tocó con fuerza el empresario.

“Sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay creación de empleos. A las policías se les exige mucho y se les da poco. Zonas completas de nuestro país se están volviendo inexpugnables, como verdaderas fortalezas del terrorismo o la delincuencia”, dijo Mewes en su mensaje a Boric.

“Queda poco para que venza el plazo que otorgó la Corte Suprema tras su fallo y lo que corresponde es comprometerse con la salud de los chilenos y la realidad de los pacientes. Presidente, si esto no ocurre a la brevedad, corremos el riesgo de que compatriotas mueran por falta de atención”, agregó el presidente de la CPC.

“Cuesta entender por qué el Gobierno ha postergado el anuncio de la política nacional del litio, que esperamos permita concretar muchas oportunidades de negocio de la mano del sector privado”, fue otro de los mensajes que Mewes le envió al mandatario.

La presentación de Boric en Enade

Luego de conocer la visión del empresariado en la apertura de la Enade, el presidente Gabriel Boric realizó su presentación haciendo hincapié en la unidad para enfrentar varios temas que el gremio y la ciudadanía tienen como prioridad en la actualidad.

El mandatario valoró el trabajo de Mario Marcel en Hacienda para “evitar la crisis económica que muchos auguraba” y, de paso, anunció que respecto al litio hará una presentación este viernes en su viaje a Antofagasta.

Estas son frases que dejó Boric en su discurso frente a los empresarios y políticos en Enade.

Seguridad e inmigración:

“La violencia en el sur, grave aún, ha disminuido y vamos a seguir en esa dirección. Están presos los cabecillas de la CAM, los robos de madera han bajando y si bien hay delincuentes que han generado incendios, vamos a recuperar esos terrenos con inversión y respeto al pueblo mapuche, donde el estado tiene una tremenda deuda que tenemos que hacernos cargo sin violencia y con diálogo”.

“Estamos tomando el control de las fronteras en Colchane y en el norte. Estuve allá conversando con militares. Para esta misión pedimos apoyo a las Fuerzas Armadas a quienes agradezco su patriotismo. Ellos han tenido una respuesta ejemplar junto con Carabineros. Estamos desplegando todas las capacidades del Estado, incluyendo a la cancillería, para encontrar fórmulas para controlar el fenómeno migratorio”.

“Carabineros y la PDI necesitan más recursos para enfrentar los métodos delictuales. Necesitamos un Estado con más tecnologías. Tenemos que reconvertir Aduanas, algunas superintentendencias. En esa dirección, en los últimos cuatro años donde no hubo incremento de presupuesto, nosotros lo hicimos para fortalecer las policías y la inversión en prevención y en la recuperación de espacios públicos. Hay un 40% de aumento de seguridad en el Ministerio de Interior y sus subsecretarías”.

No a los Estados de Excepción

“Algunos dicen que hay que aplicar estado de excepción, pero es una mala idea. No hay que encerrarnos, tenemos que salir a los espacios públicos, no restringir a la ciudadanía. Por eso debemos fortalecer las policías y poner límites. El Ministerio de Transporte tiene que ser capaz de tener recorridos en las noches, el Ministerio de Cultura debe tener espacios. No nos quedemos pegados en la herramienta, escuchemos la evidencia”.

“Esta es la señal más clara de ganarle la guerra a la delincuencia. Nos gustaría hacerlo más rápido y necesitamos del sector publico y privado, que estén unidos para recuperar lo que es de todos los chilenos. ¿Hemos tenido que corregir en el camino? Por supuesto. Hay quienes acusan que corregir es cambiar de opinión. ¿Tendría más credibilidad una autoridad que embista tozudamente contra la realidad, aunque eso lleve al país por un mal camino? La inflexibilidad es la vocación del fanático, del profeta, del mesías y yo no soy ninguno de ellos”.

Trabajo, las 40 horas y la Reforma de Pensiones

“Valoro a la CPC, a la ministra del Trabajo, la ministra Vallejo y la diputada Cariola por proponer esta iniciativa que parecía una quimera. Siempre nos preguntamos por qué fracasan los países, pero el acuerdo por las 40 horas es un ejemplo de cómo avanzan. Nadie va a conseguir el 100% de su posición inicial, pero debemos ponernos de acuerdo por Chile”.

“La Reforma de Pensiones mantiene la heredabilidad de las fondos. Todos vamos a tener que ceder en nuestras posiciones iniciales, pero cuando le hablemos al del frente debemos tener claro en qué estamos cediendo. En democracia para llegar a acuerdos los caminos son difíciles. Uno de los problemas que ha tenido Chile es la dificultad que hemos tenido para hacer cambios. La traba de más de 10 años que ha tenido la Reforma de Pensiones es un ejemplo y no la podemos mantener”.