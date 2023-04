Camila Vallejo: “Nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial”

21 de Abril de 2023

De hecho, la ministra reconoció que su intención era pasar a un segundo plano político, tras terminar su periodo en la Cámara de Diputados.

Compartir

Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, se refirió a los 13 meses de la administración de Gabriel Boric y proyectó su futuro político de cara a las próximas elecciones presidenciales y una eventual aventura para llegar a La Moneda.

En entrevista con La Cuarta, Vallejo también tuvo palabras para la derrota en el plebiscito del pasado 4 de septiembre, indicando que “lo que sucedió con el Plebiscito también fue duro. Pero al final lo más duro, en la política, es lidiar con los egos. Cuando se logra dejar de lado los egos en política y poner en el centro el bien común, se avanza. Pero esos son momentos clave, puntuales. Creo que es lo que más afecta a nivel personal”.

Consultada sobre la chance de ser la carta presidencial del Partido Comunista, Camila Vallejo puntualizó que “nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial. Además, no me gusta para nada hablar de estas cosas teniendo el rol que estoy teniendo en el Gobierno. Por respeto al Gobierno y al Presidente hoy día”.

De hecho, la ministra reconoció que su intención era pasar a un segundo plano político, tras terminar su periodo en la Cámara de Diputados.

“Mi plan era no tener un plan. Mi plan, no muy elaborado, no era salirme de la política, porque creo que es muy necesaria, pero bajar varios cambios, salirme del Congreso, seguir militando, estudiar —y alcancé a terminar mi primer semestre de magíster—, estar más con mi hija, tomar algún otro proyecto, lo que pudiera surgir como trabajo”, argumentó.

En esta línea, Camila Vallejo agregó que “pero antes de concretar aquellos otros proyectos alternativos, surgió esta posibilidad de que el presidente Gabriel fuera presidente. Y lo acompañé en todo momento, desde la primera vuelta, luego en la segunda, y después me dijo que necesitaba que fuera ministra. Obviamente que no le podía decir que no”.

Crisis de seguridad pública

Respecto a la crisis de seguridad pública que enfrenta el país, Camila Vallejo explicó que “cuando llegamos al gobierno, nos dimos cuenta de lo que habíamos heredado en seguridad, y fue cuando dijimos: Esto es más precario y preocupante de lo que pensamos, por lo tanto, ya no basta solo con los planes de intervención del barrio Meiggs, por ejemplo; o lo que tenía que ver con la persecución de las armas, que nos ha generado un 40% más de requisamiento y destrucción de armas ilegales. No basta con eso”.

Sin embargo, fue enfática en señalar que “Chile todavía está en condiciones de poder frenar la ola de violencia y delincuencia que ha estado presente. Es el momento para frenarla, o por lo menos contenerla y, ojalá disminuirla de aquí en adelante, para heredarle a un próximo gobierno una mejor situación”.