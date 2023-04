Quilapayún responde a dichos de Landerretche: “No se meta con nuestras canciones”

28 de Abril de 2023

Quilapayún salió al paso de las declaraciones realizadas por Oscar Landerretche, quien utilizó al icónico grupo para graficar sus cuestionamientos a la Estrategia Nacional del Litio, presentada por La Moneda.

En entrevista con radio Duna, el ex presidente del directorio de Codelco sostuvo que “uno no puede hacer una estrategia moderna y rápida de expansión del litio (…) y al mismo tiempo, dejar contentos a los Quilapayún. Esas dos cosas no van a funcionar al mismo tiempo. El Presidente trató de hacer esas dos cosas y se les armó una majamama”.

“Efectivamente trataron de dejar contentos a los Quilapayún tanto que les creyó Bloomberg. O sea, la noticia internacional era que estábamos tratando de nacionalizar el litio cosa que todos sabemos que es absurda”, agregó.

Pero estas palabras no cayeron nada de bien en el grupo liderado por Eduardo Carrasco, donde le señalaron al economista que “lo que a nosotros nos dejaría contentos es que el señor Landerretche no se meta con nuestras canciones ni tampoco nos encierre en estereotipos ni caricaturas rígidas”.