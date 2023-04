Landerretche y Estrategia Nacional del Litio: “No podemos hacer minería moderna y a la vez dejar contentos a Quilapayún”

28 de Abril de 2023

Landerretche fue más allá en sus críticas y sostuvo que "efectivamente trataron de dejar contentos a los Quilapayún tanto que les creyó Bloomberg. O sea, la noticia internacional era que estábamos tratando de nacionalizar el litio cosa que todos sabemos que es absurda".

Oscar Landerretche, ex presidente del directorio de Codelco, cuestionó la Estrategia Nacional del Litio presentada por el presidente Gabriel Boric.

En entrevista con radio Duna, el economista fue especialmente duro con esta propuesta, asegurando que “el Gobierno trató una vez más de hacer dos cosas que no son posibles de hacer al mismo tiempo. O sea, uno no puede hacer una estrategia moderna y rápida de expansión del litio (…) y al mismo tiempo, dejar contentos a los Quilapayún. Esas dos cosas no van a funcionar al mismo tiempo. El Presidente trató de hacer esas dos cosas y se les armó una majamama”.

“Hubo una operación para instalar eso comunicacionalmente y después recular. No sé si salió muy bien la operación comunicacional”, agregó y de paso hizo un llamado a no “pasarse tantas películas” sobre la labor que puede desarrollar Codelco en el campo del litio.

“Mucha gente habla de mi querido Codelco y su capacidad. Efectivamente Codelco es una empresa con la capacidad, tamaño y experiencia corporativa de negociación de contratos de este tipo, en ese sentido se puede”, apuntó Oscar Landerretche.

Pero en esta línea apuntó que “Codelco está pasando por un momento súper difícil, se le cayó la producción, tiene desordenados de nuevo los proyectos estructurales”.

“Creo que este es el momento del realismo corporativo de una estrategia que tiene aristas políticas y diplomáticas no menores. Codelco tiene la tradición de decir ‘pucha, estas cosas que nos obliga la política y después nos cobran a nosotros'”, argumentó.

El economista profundizó y espetó que “mi punto es que en Codelco se acuerdan de esto. No digo que no lo vayan a hacer (lo del litio), pero tienen que ser cuidadosos porque saben que cuando las cosas salgan mal se los van a cobrar, la política”.

“Por la razón que digo todo esto es para que le gente que me escucha piense si realmente la manera más rápida de hacer todo esto es a través de Codelco. No estoy seguro. Codelco tiene restricciones reales, está regulado por la ley de sociedades anónimas. Tú no puedes hacer lo que se te ocurra”, sentenció.