“Oportunidad histórica”: la columna de Michelle Bachelet en El País sobre el litio

21 de Mayo de 2023

En el artículo publicado por el medio español, Michelle Bachelet hizo énfasis en la oportunidad que significa este mineral para el país y el trabajo público-privado que se impulsa.

La ex presidenta Michelle Bachelet publicó este domingo en el medio español El País, una columna donde se refiere a la Estrategia Nacional del Litio presentada por el presidente Gabriel Boric, además de destacar la importancia de este mineral para el país.

Al comienzo del artículo, destacó que cuando comenzó su segunda administración, en 2014, “establecimos la Comisión Nacional del Litio con el propósito de proponer una política de Estado destinada al desarrollo de este mineral”.

“Fue una instancia transversal y técnica que entregó amplios acuerdos, que tienen continuidad en la propuesta actual”, señaló, en alusión a la iniciativa del actual Gobierno.

Michelle Bachelet recalcó que “el desarrollo de la industria será liderado por el Estado e involucrará al sector privado en todo el proceso productivo, velando por altos estándares socioambientales, de transparencia, y de libre competencia”.

Aún así, recalcó que “pese a los cuestionamientos que se levantaron por la participación del Estado en las operaciones, el interés de las empresas que creen en las alianzas público-privadas es mayor“.

“Desde la presentación por cadena nacional de la Estrategia Nacional del Litio, en sólo dos semanas, 46 empresas de 12 países se contactaron con InvestChile porque están interesadas en participar en los distintos eslabones de la cadena de valor del litio en nuestro país”, precisó.

En esa misma línea, “el número de firmas interesadas es clave, porque constata que en el exterior entienden que Chile, que emplea la modalidad más común de explotación de recursos naturales no renovables en el mundo, quiere y debe ser parte de las decisiones estratégicas y del desarrollo de la industria en su territorio”.

“Y, además, enfrentan con evidencia las inquietudes que viralizan quienes, falsamente, intentan instalar que esta es una nacionalización del litio”, agregó.

La oportunidad del litio

Por otro lado, Michelle Bachelet hizo un llamado a “ser hábiles y evitar los evidentes riesgos geopolíticos que el litio puede generar a nivel multilateral. Será estratégico diversificar las conversaciones y alianzas con actores que representen distintos países, porque en la pluralidad de las negociaciones estará nuestra virtud comercial”.

“Tenemos litio para todos, contamos con más de 60 salares y lagunas salinas. Podemos proteger y explotar, podemos trabajar en conjunto con privados que tengan conocimiento del mercado y cuenten con la tecnología, para que vengan a Chile y construyamos una industria sostenible y que dé garantías, porque la Estrategia presentada por el presidente Gabriel Boric comprende que el extractivismo no es un proyecto sostenible en el largo plazo”, sostuvo.

En esa misma línea, la ex mandataria destacó que el trabajo conjunto público y privado “es la forma de aprovechar esta oportunidad histórica”, pero también llamó a “actuar con urgencia, porque la alta demanda en el mundo, los elevados precios y nuestras reservas nos permiten ser optimistas, pero no podemos confiarnos, porque el mineral no es exclusivo de nuestro territorio”.

“La promoción de una industria del litio bien gestionada y sostenible puede generar empleo, impulsar la investigación y la innovación. Al fomentar el valor compartido, es posible conciliar el aprovechamiento de los recursos con el bienestar de las comunidades y el cuidado del entorno”, dijo.

Por último, Michelle Bachelet aseveró que “el litio, además, nos brinda una oportunidad para repensar nuestro modelo energético y abrir las puertas a una sociedad más consciente y comprometida con la preservación del planeta. Aprovechar este recurso de manera responsable y equitativa puede ser el punto de partida para forjar un futuro en el que el progreso y la sostenibilidad vayan de la mano”.