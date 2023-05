Heraldo Muñoz no ve delito en el ingreso irregular a Chile y responsabiliza a Piñera en la crisis humanitaria

1 de Mayo de 2023

El ex canciller ofreció su visión de los serios problemas que viven los inmigrantes varados en el límite de Chile con Perú.

La tensión en la frontera de Chile con Perú no ha disminuido en los últimos días del fin de semana largo. Peleas, heridos y la intervención de policías de ambos países han marcado la espera de cientos de personas que están esperando una solución para poder avanzar hacia el norte en busca de nuevas oportunidades.

Estas personas, en su mayoría venezolanos y haitianos, no pueden cruzar los límites de estas naciones por no contar con su documentación regular, por lo que se encuentran varadas a la espera de un corredor humanitario u otra medida que les permita seguir su camino.

Una de las propuestas para controlar la migración irregular ha sido la tipificación de delito el atravesar la frontera de Chile de forma clandestina, situación que actualmente no está en el Código Penal.

“Yo no estoy a favor de que sea delito y así está establecido incluso en la Ley de Migraciones. Otra cosa es la prohibición de ingreso irregular, eso está establecido en la ley… Lo que corresponde es trabajar con las agencias especializadas de migrantes para que no tengamos una situación como la que tenemos hoy día en la Línea de la Concordia, donde la gente coloca carpas sin agua, sin alimentos, sin útiles de aseo y que el alcalde de Arica debe asumir”, sostuvo el ex canciller Heraldo Muñoz.

Muñoz responsabiliza a Piñera y apoya a Van Klaveren

“Está claro es que no hay una política por parte del Gobierno para reconducir a estas personas. Ahora, muchos de ellos llegaron a Chile entrando por la frontera con Perú y que yo sepa no hubo ninguna alerta de parte de las autoridades peruanas“, dijo el ex ministro respecto al reportaje de la televisión peruana donde se aseguró que es una política de Estado dejarlos pasar al país vecino.

“Yo creo que tiene una responsabilidad evidente, porque el Presidente Piñera básicamente dijo ‘los vamos a recibir con los brazos abiertos’ y bueno, se creó un precedente y la gente empezó a llegar. Pero yo creo que el problema va mucho más allá”, agregó en CNN.

Asimismo, Muñoz coincidió con la visión que presentó el actual titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien aseguró que el país copó su capacidad para recibir inmigrantes.

“Estoy de acuerdo con él. Es una opinión que merece respeto y coincido con él. Chile tiene una población limitada y en Europa cuando se acordó el sistema de cuotas, se basaba en dos factores: el PIB y la población. Es decir, se puede recibir una cierta cantidad en función de la población del país y evidentemente que Chile, con una población de 19 millones, para tener 1,5 millones de inmigrantes, es una carga que llega al punto de agotarse“, cerró.