Franco Parisi y candidata PDG condenada por narcotráfico: “Todos tenemos derecho a cometer errores y a levantarnos”

4 de Mayo de 2023

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), salió al paso de la situación de Karla Añes, candidata del PDG al Consejo Constitucional por Arica y Parinacota, y que fue condenada por narcotráfico, pasando cinco años en prisión.

Y es que si bien desde el Servicio Electoral (Servel) dejaron en claro que su candidatura sigue vigente, tanto Añes como el PDG anunciaron que no seguirán adelante con su carrera al Consejo Constitucional.

MegaNoticias le preguntó por esta situación a Franco Parisi, quien apuntó a la responsabilidad de la ahora ex candidata por no aportar estos antecedentes, exculpando a su partido político.

“Nadie tenía esos antecedentes, yo creo que fue un grave error de la ex candidata al no decir esa situación”, indicó y agregó que siente “una pena por ella, lo debe estar pasando muy mal”.

Junto con ello, Parisi espera que este caso no afecte a las demás candidaturas del PDG, ya que “es más un proyecto a largo plazo que una candidata en particular”.

En esta línea, Franco Parisi dejó en claro que no conoce a Karla Añes y “nunca he hablado, no creo que tenga su teléfono tampoco”.

“Todos tenemos derecho a cometer errores y a levantarnos, y lo que yo quiero es que esa persona como muchas otras puedan volver a su tranquilidad”, sentenció.