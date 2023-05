Triunfo del Gobierno: Comisión del Trabajo de la Cámara aprueba sueldo mínimo

8 de Mayo de 2023

Compartir

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto que reajusta el monto del salario mínimo.

La iniciativa, que se encuentra con urgencia calificada de “discusión inmediata” (seis días para el trámite) será analizada el martes 9 por la Comisión de Economía.

En términos generales, la norma indica que, desde el 1 de mayo de 2023, el salario mínimo se eleva a $440.000 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y de hasta 65 años. Luego, a contar del 1 de septiembre de 2023, se sube a $460.000, para volver ascender, a contar del 1 de julio de 2024, a $500.000, para el mismo grupo.

Paralelamente, a contar del 1 de mayo de 2023, se eleva a $ 328.230 el sueldo mínimo para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad. Junto con esto, el ingreso mínimo para efectos no remuneracionales subirá a $283.619 a contar de la misma fecha.

Subsidios y pensiones

Junto con el aumento del ingreso mínimo, el proyecto considera, a partir del 1 de mayo de 2023, los siguientes valores para la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares:

$20.328 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $515.879.

$12.475 por carga, para quienes tengan un ingreso mensual superior a $515.879 y no exceda de $753.496.

$3.942 por carga, para los beneficiarios con ingresos mensuales superiores a $753.496 y no exceda de $1.175.196.

Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares, cuyo ingreso mensual sea superior a $1.175.196, no tendrán derecho a las asignaciones aludidas.

En la sesión participaron la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el ministro de Economía, Nicolás Grau. Este último explicó el proceso para construir acuerdos con gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) sobre el subsidio para implementar el aumento.

El secretario de Estado destacó el aumento de los montos contemplados para financiar el subsidio. De la propuesta inicial cercana a los 260 mil millones de pesos el Ejecutivo se abrió a destinar más de 305 mil millones. Éstos incluso pueden llegar a 378 mil millones en caso que las condiciones económicas sean más complejas a lo proyectado.