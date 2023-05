Presidente Boric cuestionó el proyecto paralelo a la ley corta de isapres con un llamado a no evadir

16 de Mayo de 2023

La iniciativa de los partidos opositores a su Gobierno no rebaja los planes de las aseguradoras de salud privada ni devuelve los cobros excesivos.

En el marco del desayuno que inauguró la Semana de la Construcción, el presidente Gabriel Boric se refirió a los cuestionamientos que han realizado desde la oposición a la ley corta de las isapres que presentó su Gobierno en el Senado y a la aprobación en la Comisión de Salud de una iniciativa legislativa paralela que no devuelve cobros excesivos ni rebaja planes.

“No me cabe ninguna duda de que algo que todos concordamos es que las reglas se deben cumplir. En esto me permito referirme a un tema que ha estado en el centro del debate en los últimos meses, que es la crisis del sector privado de salud. A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no hay duda de que todos estamos de acuerdo en que los fallos deben cumplirse”, dijo.

El mandatario se refiere con estas frases a la moción que este lunes tuvo el visto bueno en el Senado y que fue propuesta por Amarillos y opositores a su gestión como Chile Vamos.

“Como gobierno debemos garantizar que existan las facilidades para cumplir el fallo, pero no para evadir el cumplimiento. Soy crítico del proyecto que se aprobó en la Comisión de Salud, porque desde nuestra perspectiva lo que realiza es evadir el cumplimiento de un fallo. Debemos garantizar la sostenibilidad del sector privado en el tiempo, pero cumpliendo las reglas. Es un equilibrio difícil y desafiante, pero que no debemos obviar”, complementó.