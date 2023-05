Coloma acusa “maltrato” en el emplazamiento que le hizo Vallejo por la ley corta de las isapres

16 de Mayo de 2023

El presidente del Senado cuestionó la iniciativa legislativa del Ejecutivo y cree que la respuesta es una estrategia del Gobierno.

Mientras comienza la discusión en el Senado de la ley corta de las isapres que presentó el Gobierno para que las aseguradoras de salud privada puedan cumplir con el fallo de la Corte Suprema y devuelvan los cobros por excesos a sus cotizantes, Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la Cámara Alta, cuestionó la fórmula ideada por el Gobierno y aseguró que “no flota”.

“Yo miro con mucha preocupación el tema del ingreso de la ley corta… No flota, no reúne ninguna característica para resolver un problema bien dramático. El problema tiene varias aristas, primero la posibilidad de que quiebren las isapres y que más de 3 millones de personas no tengan opción de tener, a través de seguro, una atención de salud y que presionen por tanto el sistema público… Tengo la impresión de que aquí parece que hay algunos que en el alma más quieren terminar con las isapres que mejorarlas“, fue una de las expresiones del parlamentario.

Este concepto no cayó bien en La Moneda y así lo dejó en claro la vocera Camila Vallejo (PC) para defender la propuesta y emplazar a uno de los representantes de la oposición que está de acuerdo con la iniciativa legislativa paralela que fue aprobada este lunes en la Comisión de Salud, la cual no devuelve cobros excesivos ni rebaja planes.

“Yo sé que algún parlamentario dijo que el proyecto no flotaba. La pregunta es qué es lo que le flota al parlamentario. ¿Un perdonazo? ¿Un salvataje? ¿O qué?”, fue el emplazamiento de la secretaria de Estado que ahora la tiene enfrentada a la autoridad senatorial.

La respuesta de Coloma a Vallejo

“No sé cual es la intención de la ministra con su respuesta de qué es lo que flotaba o no en el caso de un parlamentario que obviamente era yo y detrás de eso tratar de plantear oscuras intenciones que jamás han estado presente… Hay algo más profundo que hay que dilucidar. Yo tengo que saber estos días si esa es la nueva forma del Gobierno de relacionarse con el parlamento”, comenzó diciendo Coloma.

“Siempre he tratado, por lo menos en la oposición en el Senado y en la Cámara también, de resolver las cosas en su mérito y tratar de buscar buenos acuerdos. Y el mejor ejemplo de lo que pasó la semana pasada, justamente, y a diferencia de lo que está haciendo el Gobierno, con esta forma de maltratar a quienes piensan distinto, es aprobar el proyecto de royalty y eso fue 72 horas después de la elección”, dijo en radio Infinita.

“En su momento el proyecto de royalty original tampoco flotaba, pero fue posible hacerlo porque hubo buena voluntad para poder llegar a la lógica de que había un ciclo positivo a largo plazo en materia del cobre, que se podía entender que las mineras podían hacer un mayor aporte y que se podía buscar una fórmula adecuada para hacerlo”, añadió.

Coloma cree que es una estrategia del Gobierno tras la derrota electoral del domingo 7 de mayo: “Yo no tengo otra explicación, de que no haya una decisión política respecto de buscar una suerte de tensión, para que esa tensión de alguna manera ponga el foco en ese conflicto y no en el proceso electoral y la derrota que tuvo el Gobierno precisamente en ese escenario”.