Ministro Cordero ataca la “ironía” y la “campaña del terror” de las isapres por ley corta

19 de Mayo de 2023

Lejos de apaciguar los ánimos entre el Gobierno y los que se oponen a la ley corta para llegar a un acuerdo, el titular de Justicia enfrentó a las aseguradoras de salud privada por su postura.

Compartir

La tensión y el debate siguen creciendo en torno a la ley corta que presentó el Gobierno en el Senado para que las isapres cumplan con el fallo de la Corte Suprema que las obliga a pagar los excesos en cobros que realizaron a prácticamente 800 mil afiliados desde 2020 en adelante.

La Asociación de Isapres y parlamentarios de oposición cuestionan la iniciativa legislativa de la administración de Gabriel Boric aduciendo que de ser aprobada generará una debacle en el sistema privado provocando la quiebra de estas entidades por la crisis económica que actualmente atraviesan. De hecho, han puesto a septiembre como un “plazo fatal” en caso de que la Cámara Alta apruebe la moción.

En este sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, enfrentó esta versión de las aseguradoras y la poca colaboración que han mostrado para destrabar la polémica y cumplir con lo establecido por el máximo tribunal del país en el plazo de seis meses que estableció.

“Las isapres no han respondido una pregunta clave: ¿Cómo van a cumplir la sentencia? Es irresponsable por parte de la industria no dar una solución a sus afiliados. En cambio, se han dedicado a establecer una campaña del terror, basados en algo que me parece completamente impropio de una industria regulada, como amenazar sobre la base de prestaciones que afectan a un grupo de personas”, sostuvo.

“La ironía de todo esto es que las personas que se verían afectadas son adultos mayores, gente con preexistencia, las madres con sus hijos recién nacidos, que son las que han alegado por una década que han sufrido un aumento desproporcionado en sus planes, personas que han triunfado en tribunales y que de no encontrar una solución legislativa para la implementación de la sentencia, serán las principales afectadas”, agregó.

Defiende la ley corta

Frente a los cuestionamientos a la ley corta del Gobierno y la presentación de proyectos paralelos en el Congreso Nacional, donde incluso uno ha sido llamado “perdonazo a las isapres”, Luis Cordero fue enfático en defender la propuesta del Ejecutivo.

“No es una solución fallida, sencillamente porque para cumplir la sentencia de la Corte Suprema se necesita modificar la ley y garantizar la continuidad del sistema, sobre todo, para proteger a los afiliados: la fórmula razonable es buscar una reforma legal para lograr un equilibrio… Ahora, ¿cuál es la primera reacción de las isapres? Que esto es un engaño. No conozco una industria regulada tan beligerante como las isapres. Van al Congreso a hablar sobre la fatalidad de la situación. Y construyen el relato de que han cumplido la ley, como si la sentencia no existiera”, expresó el secretario de Estado en el Diario Financiero.

“El Gobierno sí se está haciendo cargo de los usuarios: enviamos un proyecto de ley, para que la sentencia no se aplicara inmediatamente. Si a las isapres no les parece la propuesta del Ejecutivo, entonces que digan cuál es la alternativa”, aseveró.

Agregó que “el presidente está intentando buscar una solución. Ni la reforma constitucional tiene los votos, ni el proyecto del Gobierno satisface a todo el mundo. Hay que buscar un punto de encuentro para eso. Pero eso parte de la base, de asumir lo que jurídicamente sucede: hay una sentencia de la Corte Suprema que debe cumplirse. Esto requiere al menos que las isapres digan de qué modo, ellas creen, debe cumplirse”, cerró.