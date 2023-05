Cómo llegamos a esto: los cuatro episodios que advirtieron y desataron la actual crisis de las isapres

18 de Mayo de 2023

La actual situación del sistema privado de salud, donde las aseguradoras afirman que están en riesgo de quiebra, viene madurando hace más de una década y nadie puso atajo.

Compartir

La tensión ha ido creciendo desde que el Gobierno presentó en el Senado la ley corta de isapres. Esta iniciativa legislativa, que se originó después del fallo de la Corte Suprema, busca que las entidades de salud privada devuelvan a los cotizantes los montos en excesos que cobraron desde 2020 en 725.878 contratos. El proyecto, además, implica una disminución del 6% de los ingresos de estas aseguradoras.

La resolución del máximo tribunal del país obliga a estas instituciones el reintegro de 1.485 millones de dólares, siendo Cruz Blanca la que más debe regresar a sus afiliados con $278.265.111.165. Estos antecedentes, aseguran en la Asociación de Isapres, generarán la quiebra de las isapres al no contar con los fondos.

Frente a este problema, parlamentarios de oposición presentaron un proyecto paralelo que no devuelve cobros excesivos ni rebaja planes como el del Gobierno y, además, existen otras mociones como la que estipula devolución en acciones o bonos.

Lo cierto es que el oficialismo, por ahora, intenta que las entidades paguen lo ordenado por la Corte Suprema. El presidente Gabriel Boric llamó a no evadir, mientras que la ministra de Salud ha emplazado a las aseguradoras por no presentar una propuesta de pago para solucionar un problema que, al menos, lleva cerca de 15 años madurando y donde ninguna autoridad puso atajo. Así al menos lo creen especialistas en la materia, ex superintendentes e incluso ex ministros de partidos que actualmente forman parte de la coalición de Gobierno.

“Hoy, como están planteadas las cosas, las posibilidades de que las isapres paguen son muy difíciles al haber cosas no resueltas. Pudo haber gente que pagó demás, como las mujeres y adultos mayores, pero hubo hombres y jóvenes que pagaron menos. Esto está lleno de incoherencias y los fondos de las aseguradoras no existen para poder devolver lo que indica la Superintendencia”, asegura a EL DÍNAMO un ex ministro de Salud que prefirió no ser mencionado.

Cronología de la crisis de las isapres

Tabla de factores de 2010: el fallo del Tribunal Constitucional (TC), para algunos, dio comienzo a la debacle económica de las isapres. El TC resolvió que eran inconstitucionales algunos factores como la edad, el sexo y las preexistencias para fijar los precios y las alzas de los planes.

El método de las isapres y la poca acción de los sucesivos gobiernos: las aseguradoras siguieron aplicando la tabla de riesgos hasta hace cuatro años cuando se puso atajo. Así, el TC le entregó la responsabilidad al Estado y al Congreso, y frente a las denuncias de los cotizantes y la judicialización para frenar las alzas tuvieron que congelar el costo de los contratos. “Lo que vivimos hoy es la consecuencia de conjunto de responsabilidades donde nadie puede mirar para el techo. Los gobiernos anteriores al de Gabriel Boric nunca se pusieron de acuerdo. Sólo en 2019 se estableció una tabla de riesgos para todo el sistema”, explica el ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez.

La pandemia y las licencias médicas: durante la expansión del COVID-19 en Chile, las isapres debieron mantener los mismos valores en sus planes. Esta ordenanza, aseguran en la Asociación de Isapres, volvió a perjudicarlas por el incremento de las licencias médicas y el número de enfermos. Ante el alza de necesidad de prestaciones, las clínicas se sumaron e invirtieron cerca de 100 mil millones de pesos para poder enfrentar las necesidades que la pandemia generó en el país. “En los últimos dos años las isapres han perdido 300 mil millones a pesar de que los dueños han realizado aumentos de capital. Con la ley corta del Gobierno no hay cómo devolver los montos ordenados por la Corte Suprema”, afirma Sánchez, actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (UNAB).