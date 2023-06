Anuncian querellas: Cámara respalda a Marisela Santibáñez y las diputadas agredidas por el pastor Soto

1 de Junio de 2023

La agresión a la diputada nombrando la muerte de su hija desató un porblema mayor en las afueras del Congreso.

En el Congreso Nacional están cansados de tener que encontrarse con el pastor Javier Soto. El evangélico se ha instalado constantemente en las afueras del parlamento para expresar sus opiniones y, en muchos casos, para denigrar a las mujeres que trabajan en Valparaíso como diputadas o funcionarias. Pero esto pasó a mayores este miércoles cuando esta persona agredió verbalmente a Marisela Santibáñez.

En un confuso incidente, Soto se burló de la muerte de la hija de la diputada, situación que generó un tumulto donde las parlamentarias Daniela Serrano y Marcela Riquelme fueron agredidas físicamente.

Así fue la agresión del autodenominado "pastor" Soto a las diputadas Daniela Serrano y Marcela Riquelme en la entrada del Congreso Nacional.



🎥 Cedido pic.twitter.com/hg8tWRsJxv — AgenciaUno (@agenciaunochile) May 31, 2023

“La muerte de un hijo no es un argumento para atacar a una política, esto afecta a mi familia. Si ustedes como Cámara de Diputados no me protegen, me voy a tener que proteger sola, me voy a tener que proteger con mi gente”, dijo Santibáñez tras este hecho.

Frente a la acción del pastor Soto, el presidente de la Cámara de Diputados anunció medidas en contra de él. “Entregamos la denuncia correspondiente a la Fiscalía Regional, tenemos una primera denuncia del 20 de marzo para que la Fiscalía inicie una investigación en contra de este señor. Luego de eso, vamos a hacer nuevamente una denuncia por las nuevas agresiones que él ha cometido en contra de diputadas”, expresó Vlado Mirosevic.

“En nuestra opinión es que ese señor es un peligro para la integridad física y psíquica de las víctimas que han sido afectadas por él, no debe estar cerca de este edificio. Esperamos una orden de alejamiento”, agregó el parlamentario.