“Hermanos en el dolor”: el inesperado mensaje de Gonzalo de la Carrera a Marisela Santibáñez

26 de Abril de 2023

El diputado de derecha solidarizó con la historia de su par comunista, en medio de la discusión de la Ley Sanna en la Cámara.

Durante este martes, se discutió en la Cámara de Diputados la ampliación de la Ley Sanna, que busca aumentar el permiso para padres para acompañar a niños y niñas afectados por una condición grave de salud.

La sesión estuvo marcada por la intervención de la diputada Marisela Santibáñez (PC), quien recordó lo que vivió junto a su hija Rafaela, quien falleció con solo ocho años producto de un cáncer.

Sin embargo, llamó la atención las palabras de Gonzalo de la Carrera (IND), quien además de anunciar su apoyo a la Ley Sanna, también quiso dedicar algunas palabras a su par comunista.

“Marisela, lamento mucho lo que has sufrido quizás porque yo también lo sufrí hace 16 años y sé lo que es perder a un hijo. Uno no está preparado para eso, uno está preparado para perder a los padres, pero no para sobrevivir a los hijos“, dijo el parlamentario.

Esto, en alusión a que en 2008, el diputado perdió a su hija de 16 años en un accidente de tránsito en Putre, durante una gira de estudios del Colegio Cumbres.

En esa misma línea, Gonzalo de la Carrera quiso felicitar a Marisela Santibáñez por “por este proyecto de ley y me alegro que muchos de los compañeros parlamentarios te mencionen y hagan causa común con tu dolor, que también es mi dolor“.

“Junto con desearle a todos los padres que se van a beneficiar de este proyecto de ley para poder acompañar a sus hijos, quiero reconocer en ti la valentía en la firmeza“, destacó, y agregó que “uno tiene dos opciones cuando se le muere un hijo y se da cuenta un tiempo después: o hace de la muerte de un hijo un infierno en su cabeza, o construye un paraíso. Creo que tú escogiste lo segundo y te felicito por eso”.

Finalmente, la Ley Sanna fue aprobada de forma unánime y ahora enfrentará su próximo trámite en el Senado.

Gonzalo de la Carrera en Twitter

Posteriormente, Gonzalo de la Carrera compartió a través de Twitter lo que fue su intervención en la Cámara de Diputados.

En la publicación destacó que “teniendo irreconciliables diferencias ideológicas, hoy en un momento fraterno en el hemiciclo le hablé desde el corazón a Marisela Santibáñez porque somos hermanos en el dolor“.