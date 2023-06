Ministra Aguilera le responde Izkia Siches: “Tendrá que asumir las consecuencias”

14 de Junio de 2023

La filtración de un chat de Whatsapp abrió una nueva polémica en medio de la crisis sanitaria por la expansión de los virus respiratorios a lo largo del país.

Compartir

En medio de la crisis sanitaria que mantiene a tope a los centros asistenciales públicos y privados del país por las enfermedades respiratorias en menores de edad (93% de ocupación de camas críticas), la ministra Ximena Aguilera de Salud se dio un tiempo para responder a la polémica que abrieron algunos mensajes que expresó la ex titular de Interior, Izkia Siches.

La ex funcionaria de Gobierno, en un chat de Whatsapp donde participan miembro del Colegio Médico (Colmed), instó al organismo a no ser “obsecuente” y “apretar” a la administración de Gabriel Boric en el contexto de emergencia que ha generado la expansión de los virus en el país.

“Yo de afuera veo que es obvio pegar y necesario. Le dije a la Fran. Pedir cosas para Salud y apretar. Se ve muy mal el Colmed obsecuente”, fue la frase que escribió Siches en este grupo de la red social.

Frente a estos mensajes que fueron desclasificados la tarde del martes tras la renuncia del subsecretario Fernando Araos de Redes Asistenciales, la ministra Aguilera le respondió a Siches ante este llamado que le hizo al organismo que ella dirigió durante los meses más crudos de la pandemia del COVID-19 en el país.

La respuesta de Aguilera a Siches

“Yo no soy quién para juzgar, pero cada uno es dueño de lo que dice y tendrá que asumir las consecuencias”, fue la respuesta de la ministra Ximena Aguilera de Salud a los mensajes que expresó Izkia Siches en ese chat.

“Las personas se tienen que hacer responsable de sus dichos. No he conversado con el resto de los miembros del Gobierno”, agregó la secretaria de Estado frente a nuevas consultas respecto a esta polémica que abrió la ex colaboradora del presidente Gabriel Boric en La Moneda.