Diputados de oposición piden eliminar dieta vitalicia de ex presidentes: “Podríamos pagar 327 pensiones garantizadas”

19 de Junio de 2023

"No creo que Bachelet, Piñera, Lagos y Frei necesiten esta plata. Por lo tanto, vamos a ingresar esto y ojalá nos vaya bien para eliminar este despilfarro de recursos”, indicó Leonidas Romero.

Compartir

Los diputados independientes e integrantes de la bancada de Renovación Nacional, Leonidas Romero y Paula Labra, presentaron un proyecto de reforma constitucional que elimina la dieta vitalicia de ex presidentes de la República.

Al respecto, el diputado Leonidas Romero argumentó que “por ejemplo, mensualmente, con lo que se les paga a los expresidentes, podríamos mejorar o pagar 327 pensiones garantizadas y anualmente más de 3.900 pensiones, por lo tanto, yo creo que es necesario”.

Y en esa misma línea Romero añadió que “yo de verdad creo que ningún expresidente necesita recibir mensualmente cerca de 20 millones de pesos para vivir. Salen con una cuenta bancaria bastante generosa, en consecuencia, no creo que Bachelet, Piñera, Lagos y Frei necesiten esta plata. Por lo tanto, vamos a ingresar esto y ojalá nos vaya bien para eliminar este despilfarro de recursos”.

Mientras que la diputada Paula Labra agregó que “la pensión vitalicia de los ex presidentes no es justa para la ciudadanía, implica recursos fiscales que podrían ser mejor destinados a urgencias sociales. Muchos chilenos se esfuerzan por aportar al país durante toda su vida en distintos roles y no reciben ninguna retribución. Los expresidentes continúan su vida trabajando para su patrimonio personal, por lo tanto, el bolsillo de los chilenos no puede seguir pagando la vida de los ex mandatarios”.

“Esto no aporta a resolver urgencias sociales, ni al desarrollo económico del país. No se justifica en razón de las funciones que realizan expost a su mandato”, dijo luego.

Finalmente, el diputado Romero explicó que “ayer un chileno, me decía, mire, yo trabajé 40 años para que al final de mi carrera y mi vida laboral me paguen 11 meses y tengo una pensión de hambre. Y estos personajes que trabajan 4 años y de por vida reciben 10 millones para el bolsillo y 10 millones para contratar personal, vehículos, o un asesor…. Por eso, espero que nos vaya bien, porque es necesario eliminar esta dieta de los expresidentes”.