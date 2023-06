Latorre le quita el piso a Catalina Pérez por Democracia Viva: “Es muy poco probable que no supiera”

28 de Junio de 2023

El presidente de Revolución Democrática cambió el tono en relación al nexo entre la diputada y su ex pareja en la entrega de 426 millones a su fundación.

Revolución Democrática (RD) y su presidente, Juan Ignacio Latorre, cambiaron el tono con el pasar de los días. Este partido del Frente Amplio y el oficialismo atraviesa por una grave crisis tras destaparse el polémico convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, que representaba la ex pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade.

Los 426 millones de pesos que fueron entregados a esta fundación generaron la intervención de la justicia y actualmente la Fiscalía está realizando trámites para establecer si hay delitos y presuntos responsables. El ministro Carlos Montes está en el norte y aseguró que entregará información de este caso, donde, según él, existen seis funcionarios vinculados, todos ellos de RD.

Uno de los trámites que se llevó a cabo en las últimas horas fue el allanamiento a la casa de la vicepresidenta de la Cámara Baja, quien actualmente está suspendida de sus funciones.

Frente a este problema, Latorre ha ido endureciendo su discurso. Hace unos días comentó que la parlamentaria “no tiene por qué hacerse responsable de acciones de otros, por más que sea su círculo cercano”, sin embargo, ahora su postura es diferente.

Un paso concreto en el cambio de dirección que dio la dirigencia de RD fue la presentación de una querella durante este martes. Allí el líder de esta colectividad insistió en que se debe sancionar “caiga quien caiga”, en una frase que ha ido marcando los complicados días de este partido.

Latorre contra Pérez

Esta mañana, el senador Latorre mantuvo el mismo tono en conversación con T13 Radio, donde sostuvo que era “poco probable” que Catalina Pérez no supiera lo ocurrido con Democracia Viva.

“Es muy poco probable que no supiera, es su propia región, es su círculo cercano y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio. Puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos y por eso hay que despejar su grado de responsabilidad”, dijo el presidente de RD.

“Ella tendrá el derecho al debido proceso y a su presunta inocencia… Tendrá que, proactivamente, poner los antecedentes a disposición, no esperar que la pillen”, agregó.