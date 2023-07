Evelyn Matthei detalla un “hoyo de $7 mil millones” en Providencia y asegura que “RD es un asco”

6 de Julio de 2023

La alcaldesa cuestionó a Revolución Democrática y, además, exigió la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social.

La alcaldesa Evelyn Matthei de Providencia expresó uno de los calificativos más fuertes respecto a la crisis que atraviesa Revolución Democrática (RD). El partido oficialista sigue en la mira de la fiscalía y las figuras políticas, en especial de oposición, por los millonarios acuerdos que firmaron algunos seremi de Vivienda (Minvu) y Desarrollo Social que involucran a fundaciones como Democracia Viva o Urbanismo Social en el denominado Caso Convenios que complica al Gobierno.

La jefa comunal apuntó a uno de los fundadores de RD, el ministro Giorgio Jackson. “Para qué hablar de su gestión. Él está quemado… Las redes de fundaciones, de parientes y de amigos llevándose plata del Estado, sencillamente no es aceptable”, expresó.

Él, por lo menos, tiene que irse, no tiene nada que hacer ahí. Su partido (Revolución Democrática) ha demostrado ser un asco”, afirmó Matthei en Mega.

“Pareciera de que en realidad tenían todo listo para armar cualquier cantidad de fundaciones y recibir muchos dineros fiscales. Los casos se repiten ya en tantas regiones que pareciera que es una forma de operar. Eso es absolutamente inaceptable, esto es un robo… Lo complicado es cuando viene un partido político que ha criticado y que ha destruido a todos a su alrededor, diciendo que ellos eran distintos, y demuestran que no solamente no eran distintos, sino que eran peores”, complementó la militante UDI.

La situación de Providencia

En paralelo a estas potentes críticas a Revolución Democrática, Evelyn Matthei apoyó al ministro Carlos Montes del Minvu. “No tengo ninguna duda que es un hombre probo. Me pasa si que a estas alturas le va a ser muy difícil hablar de vivienda en el futuro, cada vez que trate de hablar de vivienda lo van a llevar al tema de fundaciones”, dijo.

Luego de esto recordó un proceso judicial que enfrenta el municipio después de la administración de su antecesora en el cargo, Josefa Errázuriz.

“A nosotros nos pasó algo bastante parecido en Providencia. Llegamos con un hoyo grande. La alcaldesa Errázuriz no sabía del tema, pero eran personas de Revolución Democrática los que estaban a cargo y nos dejaron un hoyo de $7 mil millones. La justicia no actúa rápido, llevamos seis años con ese juicio y aún no pasa nada”, detalló.