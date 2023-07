Sebastián Dávalos se defiende y asegura que el Caso Convenios es peor que el Caso Caval

8 de Julio de 2023

El hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet analizó la contingencia desde España.

El Caso Convenios que remece al Gobierno del presidente Gabriel Boric y tienen en una profunda crisis al partido oficialista Revolución Democrática (RD) no ha pasado inadvertido para nadie. La ciudadanía está en conocimiento de este problema, la oposición insiste en pedir la salida de ministros y subsecretarios y otras figuras de la políticas de antaño que están lejos de la exposición diaria también han opinado respecto a esta controversia por la entrega de recursos a fundaciones.

Uno de los últimos en entregar su opinión desde Europa es Sebastián Dávalos. El ex director del Área Sociocultural de la Presidencia vive hace nueve meses en Girona, España, pero está al tanto de lo que ocurre en el país después de ser absuelto, junto a su ex esposa Natalia Compagnon, de la arista de estafa en el Caso Caval.

Al ser consultado por el Caso Convenios en comparación al antiguo y polémico proceso que lo involucró, el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet hizo distinciones.

Es peor. Por donde lo veas es peor. Es peor respecto a la fe pública, de lo que podría eventualmente haber y de la caja de pandora que se puede abrir con eso”, dijo Dávalos.

A Dávalos no le gusta Chile

“Fui absuelto de todo. Y el último fallo es una locura. Fue completamente absolutorio. Todo tiene un nombre y un apellido y es Emiliano Arias, el fiscal que quería ser Fiscal Nacional, el tipo que llamaba a todos los medios para hacer cualquier cosa”, expresó el ex funcionario de La Moneda en diálogo con El Mercurio.

“Yo ya no tenía mucho que hacer en Chile… No me gusta cómo está Chile, no me llama la atención. Aquí (España) nadie me conoce y si lo hicieran, a nadie le importa quién soy”, remató Dávalos.