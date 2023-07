Las recriminaciones cruzadas por la fallida acusación constitucional contra el ministro Ávila

12 de Julio de 2023

El quiebre en la oposición es profundo después de la jornada donde celebró el oficialismo. Incluso en Chile Vamos dicen que no pueden ser socios de Evópoli.

Compartir

El quiebre es profundo. En Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano pasaron de la sorpresa al disgusto con la decisión que tomaron algunos políticos opositores al Gobierno para votar en contra de la acusación constitucional (AC) que presentaron desde la derecha en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Por 69 votos a favor y 78 en contra, el libelo que contenía siete puntos donde supuestamente el ministro no respetó la Constitución fue rechazado por la Cámara de Diputados. Francisco Undurraga y Jorge Guzmán de Evópoli, más Joaquín Lavín de la UDI, fueron los políticos de Chile Vamos que fueron en contra de la iniciativa que tuvo como uno de sus impulsores a Diego Schalper.

Nunca estuvo en los pronósticos que el salvavidas del ministro de Educación viniera a venir de Evópoli. Esta es una puñalada al corazón de Chile Vamos”, expresó el secretario general de RN.

De todas formas, Evópoli ya había adelantado en la previa del trámite que sus parlamentarios estaban en reflexión. Su presidenta, Gloria Hutt, afirmó que “con esta votación no estamos rompiendo con Chile Vamos. Por supuesto que Schalper tenía expectativas distintas, pero nosotros protegemos la libertad de las personas para tomar sus decisiones. La acusación no tiene un sustento jurídico que justifique votar por ella, eso no significa que estemos avalando la gestión del ministro, de ninguna manera”.

Proponen separarse de Evópoli

La diputada Camila Flores de RN fue más allá y su molestia la trasladó a proponer una alternativa de pacto lejos de Evópoli. “La falta de apoyo de Evópoli a la acusación constitucional contra ministro de educación demuestra que Chile Vamos no puede seguir como hasta ahora”, enunció.

No podemos seguir con ‘socios’ que en cosas tan importantes como la educación de nuestros hijos no se cuadren. Chile Vamos se debe reestructurar”, escribió en sus redes sociales.

“No vamos a descansar en nuestros esfuerzos por conocer toda la verdad en los actos de corrupción que han enlodado a este Gobierno… El tiempo nos dará la razón y cuando se destape lo que ocurrió en la Junaeb los parlamentarios que decidieron enterrar este caso van a tener que darle explicaciones a los chilenos por qué votaron así. Les vamos a recordar que ellos decidieron votar por la impunidad. En el caso de Evópoli, por supuesto que no estamos contentos ni satisfechos, ellos votaron divididos y tendrán que darle razones al país de por qué no votaron unidos. Su decisión nos parece fue equivocada“, dijo Guillermo Ramírez de la UDI.

“Les dieron la espalda a los niños. La acusación estaba en la línea de apoyar a la infancia, cuidar derecho preferente de los padres y en la probidad y transparencia. En el Gobierno se hicieron las víctimas, porque no tenían argumentos”, expresó Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano, quien presentó el libelo.