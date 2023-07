“Han triunfado la justicia y la razón”: Boric destaca rechazo a acusación constitucional contra Ávila

12 de Julio de 2023

Por contrapartida, desde la UDI criticaron la decisión de la Cámara Baja de rechazar el líbelo, recalcando que insistirán con la salida de Ávila del Ministerio de Educación.

El presidente Gabriel Boric lideró las celebraciones el oficialismo tras el rechazo de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la Cámara de Diputados.

El mandatario apuntó que “se ha rechazado la acusación constitucional contra el ministro de Educación y profesor Marco Ávila (la cuarta que presenta la derecha en menos de año y medio de gobierno)”.

“Su falta de sustento jurídico y carácter homofóbico quedaron en evidencia. Ha triunfado la justicia y la razón”, agregó Boric.

El presidente Boric dejó en claro que “nuestra prioridad como gobierno es mejorar la calidad de la educación que reciben todos los niños y niñas de nuestra patria. Y en ese desafío tenemos mucho trabajo que espero concite unidad nacional”.

Por su parte, el propio ministro Marco Antonio Ávila dejó en claro que “estoy convencido de que nunca he infringido las leyes y la Constitución, soy un firme defensor de la democracia”.

“Mi llamado, después de esta acusación, es a cuidar el trato en el mundo político, a respetarnos más allá de las diferencias, a no convertir las justas diferencias entre unos y otros en ataques personales”, apuntó el titular del Mineduc.

UDI insistirá con la salida de Ávila de Educación

Por contrapartida, desde la UDI criticaron la decisión de la Cámara Baja de rechazar el líbelo, recalcando que insistirán con la salida de Ávila del Ministerio de Educación.

Al respecto, el diputado Guillermo Ramírez aseveró que “la sala de la Cámara ha dado una terrible señal de impunidad y no de probidad. El capítulo 6 de la acusación constitucional daba cuenta de un acto de falta a la probidad terrible. Los 3.500 millones que la Junaeb le entregó a una empresa (…) 110 millones de pesos por colación fue lo que le costó a la Junaeb este verdadero escándalo que se suma al caso Convenios”.

“Decirles a los ministros y parlamentarios de Gobierno que, no vamos a aceptar que nos insulten de la manera en que nos han insultado hoy diciendo que nuestras motivaciones son homofóbicas. Yo no acepto esa acusación, nosotros no hemos acusado a nadie por su orientación sexual, eso es un insulto hacia nosotros y exigimos que se discuta en el mérito de lo que hemos presentado”, puntualizó.