Daniel Jadue responde a acusación de cohecho: “No me han llamado ni siquiera a declarar”

16 de Julio de 2023

“Estoy absolutamente tranquilo, vamos a seguir colaborando con la justicia y, si esto llegara a ser verdad en el futuro, voy a ejercer mi defensa como lo he hecho, porque no es primera vez que enfrento a la justicia”, sentenció.

Daniel Jadue (PC), alcalde de Recoleta, salió al paso de la información que daba cuenta que sería formalizado por la Fiscalía Centro Norte por cohecho en las farmacias populares.

Ante esto, el jefe comunal dio una conferencia, donde señaló que “nos llama mucho la atención que nos enteremos por un medio (La Tercera), que acostumbra a hacer esto, de una investigación que hoy está catalogada como secreto de sumario”.

“No entendemos cómo algunos medios se enteran de cosas que nadie sabe. Nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto hasta el día de hoy, nunca me han llamado ni siquiera a declarar en esta causa y que, por lo tanto, no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real”, puntualizó el alcalde de Recoleta.

En esta línea, Daniel Jadue recalcó que “yo voy esperar que la investigación avance. Confío mucho en la justicia, confío mucho en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia, porque acá hay una denuncia en el marco de la quiebra de la liquidación forzosa de Achifarp (Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares) por aquellos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que están condenados por estafa y que cuando no les pudimos pagar, iniciaron esta denuncia fuera de foco”.

Junto con ello, Jadue fue consultado sobre las peticiones de insumos médicos a Best Quality en favor de la municipalidad y el Partido Comunista, dejando en claro que “es absolutamente falso. Nunca me he reunido con ellos, no los conozco, nunca he tenido contacto, solo dos veces entraron a mi oficina a pedirme una foto. Son estafadores profesionales”.

