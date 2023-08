Decretan prisión preventiva para Diego Ancalao por lavado de activos, fraude y estafa contra el fisco

5 de Agosto de 2023

Se determinó un plazo de investigación de 120 días.

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó prisión preventiva para el ex candidato presidencial Diego Ancalao, acusado de lavado de activos, fraude y estafa contra el fisco. Además, se fijó un plazo de investigación de 120 días.

Tras la audiencia, se determinó la medida cautelar de prisión preventiva para Ancalao. “Atendido el peligro de fuga y por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad”, indicó Carmen Gloria Wittwer, Fiscal Regional de Los Lagos.

Fiscalía Regional de Los Lagos logró Prisión Preventiva para imputado Diego Ancalao, formalizado esta jornada por delitos de Lavado de Activos y Estafa, en el marco de investigación por traspaso de dineros desde Gore Los Lagos a fundaciones.

Ancalao fue detenido este viernes 4 de agosto, por la Policía de Investigaciones (PDI) en Osorno y está acusado de entregar $1.200 millones de la Gobernación de Los Lagos a la Corporación Kimün para concretar un programa de regulación de terrenos, de los cuales solo fueron rendidos $158 millones.

Previo a su detención, Diego Ancalao indicó que “como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”.

“Algunos políticos han utilizado eso como una campaña de persecución, solo basado en mentiras. ¿Por qué hacen eso? Porque se aprovechan que un tiempo atrás, cuando intenté ser presidente de la República, fui públicamente vapuleado y acusado de una sumatoria de mentiras, cosas que yo no he hecho. Hoy me utilizan como chivo expiatorio, pero quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa corporación investigada”, señaló.