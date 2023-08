Caso Convenios: Diego Ancalao es detenido por fraude al Fisco, lavado de activos y estafa

4 de Agosto de 2023

El fallido candidato presidencial de la Lista del Pueblo es indagado por la entrega de $1.200 millones de la Gobernación de Los Lagos a la Corporación Kimün.

La Fiscalía Regional de Los Lagos informó de la detención de Diego Ancalao, quien preside la fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, en el marco de las investigaciones por el caso Convenios en la zona.

La fiscal Carmen Gloria Wittwer explicó que “luego de haber finalizado una serie de diligencias por el caso de traspaso de dinero a fundaciones desde el gobierno regional de Los Lagos, como Fiscalía Regional solicitamos al Tribunal de Garantía de Puerto Montt una orden de detención contra Diego Ancalao por su responsabilidad en delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y estafa”.

Diego Ancalao, quien tuvo una fallida candidatura presidencial por la Lista del Pueblo presentando firmas falsas, está siendo investigado por el traspaso de $1.200 millones por parte de la Gobernación de Los Lagos a la Corporación Kimün, para concretar un programa de regulación de terrenos, de los cuales solo fueron rendidos $158 millones.

Sin embargo, Ancalao descartó tener vínculos con Kimün, luego que el Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena que preside le comprara la cuestionada corporación un Centro de Formación Técnica (CFT) y un Instituto Profesional (IP).

“Como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso”, indicó en una conferencia de prensa.

Diego Ancalao agregó que “algunos políticos han utilizado eso como una campaña de persecución, solo basado en mentiras. ¿Por qué hacen eso? Porque se aprovechan que un tiempo atrás, cuando intenté ser presidente de la República, fui públicamente vapuleado y acusado de una sumatoria de mentiras, cosas que yo no he hecho. Hoy me utilizan como chivo expiatorio, pero quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa corporación investigada”.

En esta línea, reconoció que “desde enero a junio de 2023 presté asesorías profesionales en un programa del cual yo tenía experiencia, porque en el Ministerio de Bienes Nacionales fui funcionario del área de regularización. Sí, presté servicios a Kimün”.

Sin embargo, Ancalao aseguró que se separó de la Corporación cuando “comencé a notar que comunicacionalmente se me estaba vinculando con ella, incluso algunos decían que yo era dueño. Entonces decidí alejarme, porque yo sólo era un prestador de servicios al mismo nivel que cualquier otro profesional”.