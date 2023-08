Sergio Onofre Jarpa por él mismo: las frases que revelan su pensamiento político y su rol en la dictadura

14 de Agosto de 2023

El ex ministro del Interior de Augusto Pinochet fue criticado por el presidente Gabriel Boric y Renovación Nacional salió a defenderlo.

Molestia entre dirigentes y militantes de Renovación Nacional generaron las críticas del presidente Gabriel Boric al fundador de la colectividad, Sergio Onofre Jarpa.

Las redes sociales se hicieron parte del debate en torno a la figura del político que fue ministro del Interior a contar de 1983 y hasta 1985.

Pero antes, Sergio Onofre Jarpa cumplió otras tareas durante la dictadura de Augusto Pinochet tras el golpe de Estado de 1973.

En 1974 fue delegado de Chile ante Naciones Unidas. Luego, desde 1976 a 1978, fue el embajador de Chile en Colombia. En 1978, asumió como embajador en Argentina, cuando se produjo la tensión entre ambos países por el conflicto limítrofe en el Canal de Beagle.

Pero, sin duda, el rol por el que es más recordado fue el de ministro del Interior, que ejerció en el marco de las primeras protestas callejeras contra la dictadura.

Una de esas jornadas de manifestaciones ocurrieron el 11 y 12 de agosto de 1983, en la que se desplegaron militares en las calles y se terminó con 29 personas muertas.

En ese mismo contexto, se le atribuyen su voluntad para dialogar con la oposición, lo que se mantendría tras el plebiscito del 5 de octubre de 1988.

Protagonista de algunos de los momentos más importantes de la vida nacional, las frases que emitió Sergio Onofre Jarpa a raíz de diversos temas son la mejor manera de acercarse a su pensamiento.

Oposición a la Unidad Popular

“El mayor problema no es la acción comunista, sino la inercia, el egoísmo y la irresponsabilidad de quienes no la aceptan. Si pasamos de las palabras a las acciones concretas, si abandonamos las denuncias y pasamos a la ofensiva, lograremos un cambio”. (Revista Ercilla, abril de 1973).

Asesinato del general Schneider

“Cuando asesinaron al general René Schneider, el general Carlos Prats estaba indignado y se sentía en la peor situación, y veía con mucho pesimismo lo que se venía más adelante. Estaba enojado con la derecha, con la imbecilidad que se había cometido” (Cita con la historia, septiembre 2002).

Golpe de Estado

“Las Fuerzas Armadas no podían seguir de brazos cruzados. No podían permitir que siguieran aumentando los grupos armados ilegales, para hacer efectiva la toma del poder por la lucha armada”. (Cita con la historia, septiembre 2002).

“Es que la idea no fue hacer matanza, sino impedir la acción internacional de los grupos marxistas en Chile, ellos eran los que acumulaban armamento. Está demostrado que tenían capacitación guerrillera, que, incluso, se avecindaron dos generales cubanos en Chile. (The Clinic, mayo 2002).

Represión a las protestas

“Pero, ¿cómo se le ocurre que a nosotros, que estábamos en el gobierno, nos iban a convenir los muertos? Eso era un fracaso. No sólo nos construíamos una mala imagen, sino que como personas, ¿cómo va a querer uno que muera gente? Pero tampoco podíamos entregar el Estado de derecho y dejarle las calles a los terroristas. Si el Estado no sirve para nada, entonces volvamos a la selva”. (The Clinic, mayo 2002).

Guerra de Las Malvinas

“Inglaterra tenía pleno dominio del espacio marítimo y aéreo y no necesitaba ninguna información que le pudiera transmitir Chile y que no la tuvieran ellos. Tenían una escuadra frente a las Malvinas, aviones de despegue vertical y patrullaban todo el tiempo. Desde Chile, ¿qué les podíamos mandar a decir? (La Segunda, marzo 2012).