Oposición acusa “gato por liebre”: el plan de Jorge Quiroz para sacar adelante su reforma tributaria 

La idea de rebajar el impuesto corporativo en medio del alza de precio en los combustibles ha levantado críticas en la oposición.

“Estamos viendo cuándo”. Esa fue la respuesta del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al ser consultado este jueves sobre cuándo el Gobierno ingresará el proyecto de ley denominado Plan de Reconstrucción Nacional que contiene, entre otras medidas, una rebaja al impuesto corporativo del 27 al 23%.

Y es que la idea inicial contemplaba ingresar el proyecto de ley misceláneo el 1 de abril. Sin embargo, el Ejecutivo se vio en la obligación de reforzar las medidas de mitigación para contrarrestar los efectos del alza de precio en los combustibles lo que atrasó la presentación.

El jefe de la billetera fiscal aseguró que antes de presentar el proyecto “tenemos que afinar todos los detalles y tener todo el trabajo previo muy bien hecho”, refiriéndose al proceso de socialización del articulado con las fuerzas afines al Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Quiroz acotó que la propuesta tiene “más de un año” de maduración y adelantó que tendrá un fuerte componente de gradualidad. “La gradualidad es un factor que ayuda mucho”, sostuvo el titular de Hacienda.

Oposición acusa a Jorge Quiroz de pasar “gato por liebre”

Sin embargo, el Ejecutivo ya enfrenta flancos a los cuáles busca sobreponerse en la etapa previa del ingreso del proyecto.

En concreto, hay dos aspectos del proyecto que la oposición ya fijó cómo blancos de críticas: el carácter misceláneo del proyecto y la eventual contradicción entre el relato del Gobierno de la estrechez fiscal y la intención de reducir los impuestos a grandes empresas.

Respecto al primer punto, la oposición apunta a que el Gobierno busca equiparar en el proyecto ayudas y recursos para las zonas afectadas por incendios con medidas de carácter tributario.

Sobre esto, el senador Iván Flores cuestionó que “el gobierno del presidente Kast no puede aplicar estas viejas malas prácticas que tanto hemos criticado (…) Bienvenido cualquier proyecto que tenga que ver con apoyo a las familias que lo perdieron todo. Sin embargo, vamos a pedir votación separada para aquel componente que pretende rebajarles el impuesto a las grandes empresas”.

El senador Juan Luis Castro (PS) advirtió que no respaldará el proyecto de reconstrucción nacional si el Ejecutivo intenta “paquetizar” una rebaja tributaria para los sectores de mayores ingresos y acusó una contradicción entre el discurso de estrechez fiscal y beneficios para el sector empresario.

“El llamado proyecto de reconstrucción nacional, que va a ingresar en los próximos días, lleva de por medio una reforma tributaria. Entonces, en aras de la llamada reconstrucción del país, se quiere colocar una reforma que le baje los impuestos a los más ricos, y resulta que por otro lado se dice que no hay caja, que el fisco no tiene nada, que hay que buscar más recursos y dinero, pero va por darle la gracia al uno por ciento más rico de este país. ¿Qué es esto? Una contradicción profunda”, arremetió el senador.

Consultado por EL DÍNAMO, el diputado Jaime Coloma (UDI), integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, defendió el proyecto asegurando que “el principal resguardo es tener claro que bajar impuestos va en la línea de reactivar la economía y recuperar empleos, que hoy es una de las grandes urgencias del país”.

“El alza en el costo de la vida, y especialmente en los combustibles por la guerra, es un tema complejo, pero va por otro lado. Justamente en un momento difícil, Chile necesita crecer más, invertir más y generar más trabajo, porque ya vimos que subir impuestos no asegura más empleo ni más dinamismo”, sentenció el diputado gremialista.