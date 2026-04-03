Muhammad Ali: el campeón que eligió perderlo todo

No fue solo el mejor peso pesado de su tiempo. Fue el atleta que convirtió su fe, su nombre y su libertad en una declaración política. Mientras otros defendían títulos, él defendió principios. Y pagó el precio.

Hay campeones que protegen cinturones y hay hombres que protegen convicciones. Muhammad Ali hizo ambas cosas, pero fue lo segundo lo que lo volvió irrepetible.

Nació como Cassius Clay en un Estados Unidos atravesado por la segregación racial. Ganó el oro olímpico en 1960 y en 1964 derrotó a Sonny Liston para convertirse en campeón mundial de los pesos pesados. Era veloz, provocador y magnético. Un peso pesado que no avanzaba como tanque: bailaba. Float like a butterfly, sting like a bee. Flotaba como mariposa, picaba como abeja. No era una frase brillante para los micrófonos; era una descripción exacta de su boxeo. Sus pies eran cálculo en movimiento, su guardia baja una invitación al error y su lengua golpeaba antes que sus puños. Convertía cada combate en teatro psicológico. Peleaba desde la mente y cerraba con el cuerpo.

Pero su transformación decisiva ocurrió fuera del ring.

Tras ganar el título anunció su conversión al Islam y rechazó el nombre Cassius Clay, al que llamó “nombre de esclavo”. Adoptó Muhammad Ali como afirmación espiritual y política. En la América de los años 60 aquello no era marketing ni excentricidad: era confrontación abierta con el statu quo. Ali entendió que la identidad también se defiende y que el nombre propio puede ser un acto de rebeldía.

En 1967 fue convocado a servir en la guerra de Vietnam y se negó. “No tengo ningún problema con los vietnamitas”, declaró. La frase fue un desafío directo al gobierno y a buena parte del país. El castigo llegó rápido: perdió el título mundial, su licencia para boxear y fue condenado a cinco años de prisión por evasión del servicio militar. Aunque no cumplió condena efectiva mientras apelaba y años después la Corte Suprema anuló la sentencia, fue oficialmente sentenciado y marginado. Durante casi cuatro años no pudo pelear. Para un campeón en plenitud, cuatro años son una eternidad.

Perdió dinero, ritmo competitivo y respaldo popular, pero no perdió coherencia.

Cuando regresó ya no tenía intacta la velocidad de su juventud. Tenía algo más peligroso: lectura del desgaste, paciencia y comprensión del miedo ajeno. En 1974 enfrentó a George Foreman en la histórica “Rumble in the Jungle”. Foreman era más joven, más fuerte y devastador. Ali hizo lo inesperado: se apoyó en las cuerdas y permitió que el rival se vaciara golpe tras golpe. El rope-a-dope fue inteligencia aplicada al tiempo. Esperó el momento exacto y, en el octavo asalto, atacó. Knockout. No recuperó solo un cinturón; recuperó el control de su historia.

Ali rompió dos categorías: la del peso pesado rígido y la del atleta obediente. Se negó a ser una figura decorativa y usó su fama como tribuna. Entendió que el ring era escenario, pero también un altavoz.

Con los años llegó el Parkinson y el hombre que había sido electricidad comenzó a temblar. Sin embargo, cuando encendió la llama olímpica en Atlanta 1996, el mundo comprendió algo esencial: la grandeza no depende de la fuerza intacta, sino de la coherencia sostenida en el tiempo.

Fue tres veces campeón mundial y protagonizó algunas de las peleas más icónicas del siglo XX. Pero si su legado dependiera solo de estadísticas, sería apenas extraordinario. Lo que lo hizo eterno fue otra cosa: aceptó una condena antes que renunciar a su fe, cambió su nombre cuando el mundo le pedía obediencia y demostró que la fama no es solo privilegio, sino responsabilidad.

“I am the Greatest”, repetía cuando era joven e invencible. La historia terminó dándole la razón cuando ya no podía sostener los puños firmes. Porque la verdadera grandeza de Muhammad Ali no estuvo en cuánto golpeó, sino en lo que decidió no negociar. No compitió dentro de su época: la obligó a enfrentarse a sí misma.