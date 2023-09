Boric aclara frase tras suicidio de general condenado: “No soy quién para juzgar”

3 de Septiembre de 2023

El Presidente pidió disculpas a raíz de la interpretación que se le dio a sus palabras durante el velorio de Guillermo Teillier.

El presidente Gabriel Boric salió a explicar lo que fue su polémica declaración de hace unos días, que fue asociada al general (r), Hernán Chacón, condenado por la muerte de Víctor Jara, quien se suicidó cuando efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron a su casa a buscarlo para que inicie el cumplimiento de su condena.

En medio del velorio de Guillermo Teillier, el mandatario sostuvo que el histórico dirigente del PC “murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia“.

A días de lo ocurrido, y en entrevista con Mesa Central, Boric aseveró que “no soy quién para juzgar la decisión o el momento de un suicida, y en ese sentido, respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sea. De hecho, en la declaración yo no digo la palabra suicida, pero entiendo que dado el contexto, se presta para esa interpretación”.

Sobre sus declaraciones, el Presidente explicó que “lo que yo quería decir y reitero, es que hubo quienes cometieron crímenes atroces, durante mucho tiempo se ufanaron de ellos, después los escondieron, mintieron, entorpecieron todo lo posible para enfrentar la justicia, y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, a través de diferentes formas, se evade“.

Agregó que estuvieron “50 años escondiéndose, esa trayectoria, y no me refiero solamente al caso del coronel Chacón, sino partiendo por el mismo Pinochet, eso me parece de una cobardía profunda”.

“Entiendo que se entendió de esa manera y quiero decir que no era mi intención referirlo, entiendo que el error es mío, no le echo la culpa a las piedras ni a las interpretaciones, porque evidentemente, dado el contexto, era la interpretación más obvia”, reconoció el mandatario.

En esa misma línea, aclaró que “mi referencia a la cobardía era a la trayectoria, cosa que mantengo y afirmo de manera muy convencida. No solamente en este caso, sino en muchísimos que hemos conversado antes”.

“Pero entiendo el problema y no era mi intención, y en ese sentido, lo lamento, porque efectivamente se desvía la atención y no contribuye a dar un debate en los términos que estamos conversando ahora”, cerró.