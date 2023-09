Camila Vallejo: “Desde el dictador Pinochet se institucionalizó la cobardía”

6 de Septiembre de 2023

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la polémica generada por los dichos del presidente Gabriel Boric, en el marco del velorio del fallecido dirigente comunista Guillermo Teillier, donde expresó que “murió como un hombre digno, hay que otros que mueren de manera cobarde”.

Sus palabras fueron cuestionadas por la oposición, luego que esos mismos días se conociera el suicidio de uno de los condenados por el homicidio de Víctor Jara.

Al respecto, la ministra Vallejo expresó en Stock Disponible de Canal VíaX que “hay sobreinterpretaciones del presidente, y él lo lamentó, justamente, porque entendió que en el contexto de sus palabras se interpretara como se interpretó. Él nunca hizo mención a ningún caso en particular. Él habla sobre una trayectoria de cobardía que ha existido en nuestro país, y él mismo lo reafirmó”.

“No se arrepiente de señalar que, efectivamente, en nuestro país, partiendo por el dictador Augusto Pinochet, se institucionalizó una cobardía por parte de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos que no quisieron colaborar, no quisieron entregar información, no quisieron pedir disculpas. Y cuando tuvieron que enfrentarse a la justicia, prácticamente huyeron“, argumentó.

En esta línea, Vallejo hizo eco de las palabras del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien apuntó a la responsabilidad de Pinochet por los hechos sucedidos tras el golpe de Estado.

“Yo creo que es obvio, y evidente, que Augusto Pinochet tuvo responsabilidad de mando porque así funcionan las Fuerzas Armadas, el Ejército y las Fuerzas Armadas en general. Y lo mismo con las policías. Tienen una jerarquía, tienen un mando y, en general, hay obediencia a eso, pero hay otros que no obedecieron”, detalló.

La vocera de Gobierno agregó que “hubo gente que se rebeló frente a los crímenes que se estaban cometiendo que se esperaban cometer, y le costó la vida a (René) Schneider. Y yo creo que eso da cuenta que, en muchos otros casos, hubo gente que pudo tomar el mismo paso y no lo hizo. Entonces no es solo la responsabilidad de mando de Augusto Pinochet, que por cierto la tuvo, y por lo cual, lisa y llanamente no pagó como correspondía”.