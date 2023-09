Boric “preocupado” por el proceso constituyente: espera que se llegue al “más amplio consenso posible”

28 de Septiembre de 2023

El mandatario hizo un llamado a los partidos políticos para que logren un acuerdo con tal de salvar el proceso.

El presidente Gabriel Boric manifestó su preocupación respecto al proceso constituyente, ante la percepción que existe actualmente en la ciudadanía.

Un ejemplo de ello es que, según la última encuesta Cadem, solo un 21% reconoció que votaría “a favor” del texto que prepara el Consejo Constitucional.

Ante esto, el mandatario dejó en claro que busca el éxito del proceso, por lo que “no voy a ser quien trabaje por lo contrario“. Por lo mismo, espera que los partidos, desde el PC al Partido Republicano, logren llegar a un acuerdo político para salvar el proceso.

“A mí lo que me interesa es que el proceso constituyente esté bien, espero que llegue al más amplio consenso posible. Como he dicho antes, quienes quieran antagonistas en mí no los van a encontrar”, dejó en claro.

En esa misma línea recordó que “hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajado por tener una nueva Constitución y esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos todos los chilenos y no solo un sector”.

De esta forma, Gabriel Boric reconoció estar “preocupado” por el proceso constituyente, por lo que espera que “las voces que se están levantando apuntando al mayor consenso posible sean escuchadas y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso”.