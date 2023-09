Fin al sueño de nueva Constitución: la opción que crece de cara al eventual rechazo del texto de la Convención

29 de Septiembre de 2023

Para Mario Sobarzo, un rechazo del texto emanado del Consejo pondrá la lápida al proceso constituyente, por lo que el Congreso surgirá como la última chance para lograr cambios a nivel estructural.

La labor llevada a cabo por el Pleno del Consejo Constitucional ha dejado en el camino una serie de dudas y cuestionamientos respecto al éxito de su objetivo: plasmar una nueva Constitución que logre concitar el apoyo de la ciudadanía.

Y es que a luz de las polémicas que han surgido en los últimos días, apareció la opción de que incluso no hubiera plebiscito el próximo 17 de diciembre si es que los consejeros, liderados por Republicanos y avalados por su poder de veto, no apoyaban el texto corregido del Comité de Expertos.

Si bien Luis Silva, como líder de la bancada republicana, zanjó este primer dilema, inmediatamente surgió una nueva disyuntiva, que la propuesta del Consejo Constitucional sea rechazada en las urnas.

Para Mario Sobarzo, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago y experto en política, el panorama es decidor: no ve posible congeniar “las dos almas” del Consejo -el Comité de Expertos y el Pleno- lo que redundará en un triunfo del En Contra.

En conversación con EL DINAMO, el profesor Sobarzo sostuvo que “todo indica que es muy difícil que se pueda lograr un acuerdo, porque el Consejo electo tiene una postura bastante maximalista y no están dispuestos a transar ciertas cosas que son centrales”, aunque no cerró la puerta a “que en último momento, como una forma de salvar el proceso constitucional puede haber un pliegue a la propuesta original de los expertos”.

Sin embargo, el académico de la Usach sostuvo que “es muy difícil que una opción A Favor pueda ganar en las circunstancias actuales, porque cada vez que se maximiza un área de interés, genera muchas personas que tienen conflictos con ella. Por lo tanto, al establecer una constitución demasiada maximalista, lo que tiene a suceder es que habrá demasiados enemigos y personas que no están dispuestos a participar, por lo que es poco probable que el A Favor pueda ganar”.

¿El Congreso Nacional como última opción constituyente?

Para Mario Sobarzo, un rechazo del texto emanado del Consejo Constitucional pondrá la lápida al proceso constituyente, por lo que el Congreso Nacional surgirá como la última chance para lograr cambios profundos a nivel estructural.

Si vence el En Contra, “el proceso constitucional es dejado de lado por la clase política, además es algo que nunca les interesó, no querían entrar en él y si no es por el 18 de octubre no hubiera ocurrido, entonces veo poco probable que quieran continuar con él”.

“Lo que sí es un problema es que hay una serie de problemas prácticos de la gente que son constitucionales y que necesitan cierto nivel de mayoría para ser cambiados, por lo tanto ahí podría buscarse soluciones en el Congreso para abordar las cosas más urgentes, como pensiones, educación, salud, que son temáticas que ya no dan más, que están en una situación bastante terrible en términos de desfinanciamiento del sistema público”, planteó Sobarzo.

En esta línea, dejó ver que “tenemos problemas en áreas sociales que son bastante graves, que son los que generan un alto grado de malestar social y esos hoy por hoy no está resuelto. Si el Congreso no está en condiciones de lograr acuerdos en soluciones profundas, es muy poco probable que están soluciones tengan respuesta en el corto plazo y eso da espacio para un grado de alta conflictividad”.

“Los diagnósticos están muy claros, los problemas bastante identificados, pero no existe capacidad del orden político social de encontrar respuesta a esos problemas y eso es muestra de un grado de descomposición moral sistémica”, sentenció.