“Se me salió nomás”: Carolina Tohá se desdice de las “usurpaciones pacíficas”

3 de Octubre de 2023

Junto con ello, Carolina Tohá defendió el veto presidencial, puntualizando que "una ley con el veto incluido que va a elevar la posibilidad de sancionar, perseguir, inhibir las usurpaciones de manera sideral".

Compartir

Carolina Tohá, ministra del Interior, salió al paso de los cuestionamientos recibidos tras apelar a “usurpaciones pacíficas” para defender el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones.

Y es que el término generó inmediatas críticas desde Chile Vamos, donde el senador RN Manuel José Ossandón expresó que “estamos convencidos de que las usurpaciones pacíficas, por esencia, no existen. Parece divertido que tener la necesidad habitacional sea una atenuante. O sea, vamos a tener que presentar un proyecto de ley para establecer los portonazos buena onda; ¿si yo necesito un auto para llevare a mis hijos al colegio tengo derecho a cometer un delito? Es absurdo”.

Ante esto, la ministra Tohá planteó a radio Agricultura que “el término correcto es no violenta, yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió nomás, pero el término es no violenta, y así es en la Ley actual también”.

En esta línea, la titular de Interior aseveró que “una usurpación no violenta es un caso rarísimo. O sea, eso significa que no se rompió nada, que no tocaron una puerta, que no resistieron en lo más mínimo, que no amenazaron a nadie. Es realmente un caso muy excepcional”.

Junto con ello, Carolina Tohá defendió el veto presidencial, puntualizando que “una ley con el veto incluido que va a elevar la posibilidad de sancionar, perseguir, inhibir las usurpaciones de manera sideral (…) una persona, una familia que entra en un sitio, puede ser violenta también y si es violenta va a caer en la categoría de usurpación violenta”.

“Si hace esta usurpación sin amenazar a nadie, sin herir a nadie, sin romper nada, sin generar daño en las cosas, pasaría a ser una usurpación no violenta. Ese es el término correcto, no pacífica, y en ese caso, está cometiendo un delito, en ese caso lo pueden detener, lo pueden desalojar del predio en cualquier momento y la pena va a ser cárcel o multa a juicio del juez”, agregó.