Matthei se alinea con la UDI y se retracta: asegura que en diciembre votará A Favor

25 de Octubre de 2023

La alcaldesa de Providencia sostuvo que la propuesta constitucional "deberá darle más estabilidad a nuestro país".

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), anunció este miércoles que votará por la opción A Favor en el Plebiscito de Salida, alineándose con la opción que tomó su partido hace varios días.

La jefa comunal se inclinó por esta opción porque, según sus palabras, “la nueva propuesta deberá darle más estabilidad a nuestro país, después de cuatro años de estar paralizado”.

“Yo voy a votar A Favor porque me parece que el texto en general es uno bastante bueno“, destacó Matthei.

En esta línea, detalló que hay temas que le gustan y otros que hubiera preferido que se excluyeran en el proyecto, tales como “el tema de las contribuciones o el haber sustituido la expresión de el que está por nacer, por el quien“, entre otros.

Finalmente reafirmó que no recibió ningún tipo de presión para tomar esta opción en las próximas elecciones del Proceso Constituyente.

“Que me presionen o no, francamente yo ya soy vieja en esto. He tomado esta decisión después de estudiar, de leer, preguntar y es una decisión a mí me deja tranquila“, declaró en una pauta de prensa.

Las presiones de la UDI y otras respuestas de Matthei

El pasado martes 24 de octubre, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, declaró en Radio Concierto que para Evelyn Matthei es bien importante el tema de género y agregó que la opinión de juristas ha dejado bastante de manifiesto que se exaltó el cambio de la palabra ‘quién’. No afecta al aborto en tres causales. No hay argumentos.

También señaló que este texto constitucional reconoce las brechas entre hombres y mujeres y le entrega al Estado un mandato legal para cerrarlas y cerró sus argumentos con un “es hora de ir tomando definiciones”.

Al mismo tiempo, Macaya precisó que el texto ya cumple con casi toda la totalidad de su contenido, y que hay algunos aspectos que todavía quedan, pero es importante que “todos los actores políticos, de todos los sectores tomen posición”, aseveró.

Además, bajo información de Ex Ante, a finales de septiembre circuló una encuesta reservada de Criteria, en donde se mostraba que Evelyn Matthei era el liderazgo político nacional con mayor capacidad de mover el voto A Favor, con un 40%, versus José Antonio Kast con un 29%.

La encuesta tuvo efecto, logrando movilizar voluntades en la línea de persuadir a la alcaldesa para que tomara una definición. Sin embargo, la respuesta de Matthei permaneció negativa, y el 24 de septiembre expresó que “si las cosas siguen así, no pondré mi capital político para esta nueva Constitución“.