Evelyn Matthei y ataque a Café Literario tras reapertura: “Estamos hartos de esta mugre”

18 de Octubre de 2023

"Los chilenos estamos hartos ya de esta mugre, porque si además rayaran bonito, pero son unas cosas espantosas, súper feas y que lo único que hacen es hacer daño”, aseveró Matthei.

Compartir

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, expresó su molestia tras el ataque sufrido por el Café Literario de Parque Bustamante, a pocas horas de ser anunciada su reapertura a la comunidad.

Y es que luego que la jefa comunal informara la recuperación del espacio, tras ser destruido en el estallido social, un grupo de jóvenes llegó al lugar, donde rayaron la estructura del espejo de agua, un muro y la cortina metálica del recinto.

“Yo tengo la impresión que los chilenos ya están hartos de la violencia. Los chilenos estamos hartos ya de esta mugre, porque si además rayaran bonito, pero son unas cosas espantosas, súper feas y que lo único que hacen es hacer daño”, aseveró Matthei.

En esta línea, la alcaldesa de Providencia dejó en claro que “los chilenos están rechazando este tipo de actos, porque lo único que buscan es hacer daño. Muchos vecinos pasaron acá y mostraron su indignación, porque en realidad este edificio es de ellos, es de los vecinos. Y no solamente de este sector, sino que también de cualquier comuna que quieran venir acá a leer, a traer a sus hijos, a estudiar, a trabajar, etc. Ellos se sentían realmente violentados, porque sienten que no hay ningún derecho a que vengan personas a pintarrajear, a ensuciar y a afear todo esto”.

La vandalización fue captada por una cámara de seguridad instalada en el lugar, con lo que se espera individualizar a los responsables, mientras se resuelve iniciar acciones legales.

Al respecto, la jefa comunal señaló que “primero tenemos que identificar quiénes son y los vamos a identificar. Muchas veces la desaprobación social es lo más importante. Muchas veces que la gente rechace, se moleste, diga hasta cuándo. Cada vez más la ciudadanía va a rechazar esto, porque la ciudadanía está buscando un país grato, es un país tranquilo, un país en paz, un país donde se pueda progresar”.

El Café Literario del Parque Bustamante volverá a abrir sus puertas al público desde el lunes 23 de octubre. Esto, luego que el 30 de octubre de 2019 resultara seriamente daño y, posteriormente, el 22 de febrero de 2020 fuera incendiado por desconocidos, en el marco del estallido social.