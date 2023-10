Republicanos hace valer su mayoría y Consejo Constitucional aprueba texto de nueva Constitución

30 de Octubre de 2023

Verónica Undurraga (PPD), presidenta de la Comisión Experta, señaló emocionada que "lamentablemente la propuesta que hoy se va a votar no permite decir que cumplimos el propósito de una Constitución que nos acoja a todos".

Compartir

El Consejo Constitucional aprobó, por 33 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, el texto de nueva Constitución que deberá enfrentar un plebiscito el próximo 17 de diciembre.

La propuesta alcanzó los tres quintos requeridos para su aprobación, ya que Republicanos hizo valer su mayoría en el organismo, secundado por Chile Vamos. Por contrapartida, los consejeros oficialistas votaron en contra de la iniciativa.

El comisionado Gabriel Osorio (PS) señaló que la propuesta “no es una que nos una, ni una hecha con amor al prójimo”. Criticó el alto quorum para reformarla, y aseguró que “hay cosas que, estando mal hechas, no se pueden arreglar. Estamos frente a un texto peor que la constitución vigente”.

Verónica Undurraga (PPD), presidenta de la Comisión Experta, señaló emocionada que “lamentablemente la propuesta que hoy se va a votar no permite decir que cumplimos el propósito de una Constitución que nos acoja a todos. Sin embargo, mi tristeza hoy no me hace olvidar los logros que plasmamos en el anteproyecto”.

Por contrapartida, la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Republicanos) declaró que “me comprometí a que no aprobaría cualquier texto sólo por aprobar y salir de este trance constitucional en el que ya llevamos casi cuatro años, sino que sólo lo haría si lográbamos construir algo mejor”.

“Hoy puedo decir con mucha confianza que hemos logrado ese objetivo, hemos cumplido nuestra palabra, hemos elaborado un texto que tiene el potencial de convertirse en una herramienta fundamental para sacar al país del estancamiento, la inseguridad y la inestabilidad política y social, y los chilenos podamos mejorar nuestra calidad de vida y recuperar la capacidad de soñar con un futuro mejor”, agregó.

El Pleno del Consejo Constitucional tendrá su cierre final, el próximo martes 7 de noviembre, día en que tendrá lugar la ceremonia en la que la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, hará entrega del documento final al presidente de la República, Gabriel Boric.