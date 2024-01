Presidente de RD aseguró que le avisó a Vodanovic de la querella contra Fidel Espinoza

10 de Enero de 2024

Diego Vela sostuvo que previo a que el ex ministro Giorgio Jackson entablara la acción judicial, le informó a la presidenta del PS que se trataba de una acción contra el senador y no en contra de la colectividad.

El presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, aseguró que le avisó a la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, de la querella que presentaría el ex ministro Giorgio Jackson contra el senador Fidel Espinoza.

El timonel de RD se refirió a la molestia que desató en el PS la acción judicial emprendida por Jackson contra el legislador socialista.

En la ocasión, Diego Vela defendió la decisión del ex secretario de Estado de demandar a Espinoza por daño a la honra y difamación. A la vez, enfatizó que “la acción individual del ex ministro Jackson ha sido respaldada por el Frente Amplio”.

“Nosotros, como Frente Amplio, en el momento en que se realizaron estas injurias y calumnias escribimos una carta formal al Partido Socialista, solicitando que se desdijera y controlara esta situación. No solo eso, sino que también que se hicieron gestiones por otros espacios”, planteó el presidente de RD, según consignó emol.

Acción individual de Giorgio Jackson

Diego Vela añadió que “en ese momento el Partido Socialista fue muy claro que eso era algo particular del senador Espinoza. Y tengo entendido, al menos lo que he podido hablar con muchos militantes socialistas entre ayer y hoy, es que varios comparten esa visión”.

En la ocasión, el timonel de RD aseveró que le mencionó el tema a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, antes de la presentación de la acción judicial por parte de Giorgio Jackson.

“Contacté a la presidenta del Partido Socialista previo a que el ex ministro Jackson hiciera la denuncia”, relató, oportunidad en la que le planteó “que esto era una acción individual del ex ministro Jackson. Que contaba con el respaldo del Frente Amplio, pero que esto no era algo contra el Partido Socialista“, explicó Diego Vela.

A la vez, afirmó que “la manera en cómo nosotros entendemos el construir una alianza de Gobierno es marcando límites claros. Que en el fondo las mentiras no pueden ser parte de las prácticas políticas que se desempeñan”.

“Y, en ese sentido, yo creo que queda muy claro que nuestro sentido es seguir fortaleciendo el trabajo con el Partido Socialista. Así lo hemos hecho en todo momento y estamos convencidos de que vamos a seguir trabajando en esa línea”, cerró.