Grau por reunión con salmoneros en casa de Zalaquett: “La industria planteó su visión de largo plazo”

11 de Enero de 2024

El titular de Economía abordó el tema durante su asistencia a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, donde planteó que el encuentro no necesitaba ser reportado en la Ley de Lobby.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, admitió que los empresarios salmoneros entregaron su opinión sobre el futuro de la industria, durante la cita que mantuvieron en la casa del lobbista Pablo Zalaquett.

Así lo indicó el secretario de Estado durante su participación la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. En esa instancia, respondió las preguntas que apuntaban a conocer todos los antecedentes de lo ocurrido, a fin de determinar si se trataba o no de una reunión de lobby y, como tal, debió ser informado por las autoridades que asistieron al encuentro.

En la oportunidad, y al referirse a la reunión en el que también participó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, el titular de Economía reconoció que “la industria hizo sus comentarios y también planteó su visión de largo plazo“.

Ante los integrantes de la comisión, el ministro Grau contó que “una persona nos invita a su casa, parte hablando, nos presenta y dice cómo se llama cada uno. En ese sentido, partió hablando Zalaquett”.

“Cuando se empezó a hablar de lo sustantivo digamos, qué es lo que opinaba cada uno respecto a cómo tenía que desarrollarse la industria, tanto la ministra (Rojas) como el ministro acá presente fuimos los que hablamos extensamente nuestra opinión. Luego la industria también dio su opinión de cómo debe ser la industria a futuro“, reveló.

Grau afirmó que no se abordó la Ley de Pesca

Ante las consultas de los diputados, Nicolás Grau, explicó que “esta fue una reunión en casa de Zalaquett. Reunión a la que él me invitó para efectos de tener una visión de largo plazo sobre la industria de la salmonicultura. Esto es bien relevante destacarlo, porque se intentó ligar a la discusión de Ley de Pesca, y no se trató ese tema en esa reunión“.

Además, aclaró que “la razón principal de por qué fui tiene que ver con algo que hemos planteado públicamente, y es que la industria de la salmonicultura tiene que hacer cambios relevantes para que se pueda seguir desarrollando. Hemos buscado que la salmonicultura tenga una menor presencia en las áreas protegidas y hemos logrado avances”.

Según argumentó el secretario de Estado, dadas sus características no había que reportar la reunión en la Ley de Lobby.

“Fuimos a una conversación en que plantemos nuestro punto de vista a largo plazo. Hemos planteado que a nuestro juicio una reunión como esta no debe ser registrada por Ley de Lobby, no por quienes conversábamos, ni el lugar, sino por el motivo de la reunión”, les dijo a los legisladores.

Añadió que “el sentido de esta reunión no se solicitó ni se manifestó un interés en específico, ni se conversó respecto a una ley en concreto. La interpretación que hemos dado es la correcta“.

Las reuniones por la Ley de Lobby del ministro

A continuación, el ministro de Economía enfatizó que “en lo que a mí respecta, he tenido seis reuniones por Ley de Lobby con la industria de la salmonicultura. Tuvimos audiencias con la industria cuando se estaba discutiendo la Ley Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”.

“He tenido, entre 2022 y 2023, 251 audiencias de lobby. Una cada dos días, y les aseguro que si revisan eso, pueden ver que me he juntado con todos los sectores productivos”, precisó.

Antes de concluir la cita con los miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Nicolás Grau manifestó que “ha quedado claro que no hemos ido a hablar respecto a ningún proyecto de ley en particular“.

En su artículo 5° la Ley de Lobby establece la obligatoriedad de que las autoridades declaren aquellas actividades “destinadas a obtener… decisiones”, entre las cuales se menciona “el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos (los ministros) señalados en esta ley, a quienes correspondan estas funciones“.