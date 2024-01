Zalaquett defiende comidas en su casa: “He tratado de ayudar a este Gobierno”

10 de Enero de 2024

El militantes UDI sostuvo que la intención de los encuentros en su domicilio fue crear instancias de diálogo entre diferentes actores políticos y privados.

Pablo Zalaquett salió al paso de los cuestionamientos por las comentadas comidas en su casa entre autoridades políticas, de Gobierno y representantes del empresariado, las cuales no fueron consignadas en la Ley del Lobby.

Y es que el ex alcalde de La Florida y Santiago, quien dejó el mundo de la política y ahora es lobbista, defendió las reuniones en su departamento en Lo Barnechea, asegurando que no transgredió la ley al organizar estos Cheese & Wine.

En entrevista con Ex Ante, Pablo Zalaquett aseveró que “tengo una tranquilidad al 100%. Yo me siento orgulloso de lo que he hecho, y lo volvería a hacer. Voy a seguir haciéndolo, pero tomando las precauciones. Quizás habrá que hacerlo mejor”.

“Me siento bastante tranquilo, creo que estos encuentros han sido un aporte para un país que no conversa. Incluso es súper raro lo que te voy a decir, pero yo creo que he tratado de ayudar a este Gobierno, porque hay dos mundos que se enfrentan. Y así estamos estancados”, recalcó Pablo Zalaquett.

Junto con ello, el ex jefe comunal reconoció que siente decepción de los políticos que asistieron a su casa y posteriormente se sumaron a las críticas por estas comidas, apuntando que “me han destruido. Personas a las cuales conozco me han dicho chuta, no me di cuenta, si me invitan a tu casa de nuevo no voy“.

Su relación con el Gobierno

Consultado sobre los vínculos con el Gobierno, Pablo Zalaquett descartó tener relaciones directas con La Moneda, aseverando que “mi fuerte es la comunicación estratégica. Estoy registrado en la lista de lobby. Si hay que vincularse con alguna autoridad, se pide la ley de lobby, por supuesto”.

Respecto a las razones para no consignar las reuniones por Ley del Lobby, el lobbista explicó que entre los invitados no había clientes suyos.

“¿Qué tiene que ver con mis clientes? Ese es el punto. Si yo me he tenido que vincular con alguna autoridad de Gobierno para un cliente mío, siempre ha sido por Ley de Lobby. Pero esto no tiene nada que ver”, cuestionó.