La polémica llamada de Larraín Vial a asesor del Gobierno en medio de discusión de reforma de pensiones

15 de Enero de 2024

Cristóbal Hunneus, asesor del Ministerio del Trabajo, recibió el llamado de Leonardo Suárez en medio de su ponencia.

La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se discute la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno, vivió un polémico momento, luego que un asesor del Ministerio del Trabajo recibiera un llamado de un socio de la compañía Larraín Vial en medio de su disertación.

El hecho quedó al descubierto cuando Cristóbal Hunneus, asesor de la cartera, se encontraba exponiendo al resto de los parlamentarios las implicancias de la reforma, cuando en la pantalla se proyectó la llamada de Leonardo Suárez, mismo nombre de uno de los socios de Larraín Vial.

Esto causó revuelo, ya que en medio de los cuestionamientos por las comidas en la casa de Pablo Zalaquett, la ministra Jeannette Jara reconoció que tuvo encuentros con dos ejecutivos de dicha firma en el domicilio del lobbista.

Esta situación fue cuestionada por el diputado Henry Leal (UDI) quien pidió explicaciones públicas a La Moneda por el impasse vivido en la comisión y apuntó contra Jara.

“Justo cuando se está exponiendo recibe una llamada, se proyecta en la pantalla, y por un tema de transparencia quisiera preguntar qué vínculos tiene su asesor en materia de pensiones con esa entidad, que ha estado en la casa de Zalaquett, entidad que podría el día de mañana convertirse o postular a ser inversor privado, por ejemplo”, argumentó el legislador.

Estas palabras encontraron la enérgica respuesta de la ministra del Trabajo, quien acusó a su contraparte de buscar excusas para rechazar la reforma de pensiones, consignó radio Cooperativa.

“Llevo dos años en esta Comisión y creo que esta es la quinta ocasión en la cual se trata de insinuar algo relativo a mi persona. Y tengo harta paciencia y lo hago por los pensionados de Chile, pero creo que ya es suficiente. Si no quieren votar a favor de la reforma previsional, no lo hagan. Pero de verdad creo que ya es suficiente”, espetó la secretaria de Estado.

En esta línea, la ministra Jeannette Jara dejó en claro que no tiene ningún con el socio de Larraín Vial, Leonardo Suárez.

“Para la tranquilidad y dado que entiendo que no hay ninguna mala intención del diputado Henry Leal en asociar esta imputación, así como tampoco la ha habido las otras veces que me han acusado de otros cuatro delitos, escudándose en el fuero -porque las llevo contadas-, le voy a decir que no tengo ningún vínculo con esta persona, ni siquiera sabía quién era y ni siquiera me di cuenta cuando entró la llamada”, sentenció.