Democracia Viva: los audios y mensajes que confirman rol de ex subsecretaria Rojas previo a estallar el caso

30 de Enero de 2024

La ex número dos del Minvu intercambió con el ex seremi de la cartera en Antofagasta, Carlos Contreras, ideas para abordar el tema antes de que apareciera en los medios-

Una serie de audios y mensajes de texto que la ex subsecretaria de Vivienda y Urbanismo Tatiana Rojas le envió al ex seremi de la cartera en Antofagasta, Carlos Contreras, confirmaron el rol que jugó en el manejo de las comunicaciones al inicio del caso Democracia Viva.

Un reportaje emitido por Canal 13 la noche del lunes reveló una nueva serie de audios y mensajes de WhatsApp, a través de los cuales la ex subsecretaria ratificó que le entregó detalles del caso a su superior, el ministro Carlos Montes.

De acuerdo con la nota de prensa, horas antes de que Timeline divulgara los cuestionamientos de la asociación de funcionarios, Tatiana Rojas le envió varios mensajes al ex seremi de Antofagasta.

Según detalló T13, a las 10:17 horas le escribió: “Me avisas cuando me mandes el comunicado“.

“Lo tengo que revisar antes de mandar y me lo están pidiendo“, añadió poco después.

Los audios de Tatiana Rojas

Luego, a través de un audio, la ex subsecretaria le detalló a Contreras cuáles eran las informaciones que se necesitaba sumar al texto previo a entregarlo a los medios de comunicación.

“Estás relatando solamente cómo son los procesos de convenio, pero no relatas el hecho. Se desarrolló un convenio, en el marco… la parte que es uno entre muchos otros. Que hay 10 de los cuales nueve están vigentes… que estos son los montos de los otros… o más que poner el cuadro, decir…eh… El total de convenios vigentes es por X cantidad de monto y éste representa un… no sé.. un 1% o 8%…. no tengo idea…. no sé ahora… del total… eh… los convenios… la cantidad de convenios son tantos… no sé, la cantidad de instituciones son tantas… la parte esa”, dice el mensaje que le mandó a las 11:03 horas.

Un par de minutos después la ex subsecretaria le envió otro mensaje de audio a Contreras, En éste le entregó otros consejos: “Hay que introducir el hecho primero. Después, las acciones que se han desarrollado…eh… que en el fondo tiene que ver con que este es uno más entre otros, que está haciendo su trabajo, que estamos revisando exhaustivamente su cumplimiento y que eso está en regla“.

“Y luego, un cierre como con algo concreto… pero aquí te queda solamente como en el relato de cómo son los convenios”, lo instruyó.

El reportaje de Canal 13 incluyó también otro audio en el cual Tatiana Rojas volvió a referirse al texto que se le presentaría a la prensa. “Voy a llegar a la oficina y lo voy a ver“, le dijo al ex seremi en Antofagasta.

La insistencia de Contreras y la respuesta de Rojas

Ante la consulta de Contreras respecto de la posibilidad de difundir el comunicado entre los medios regionales, que ya estaban consultando por el tema, Rojas le dijo que “la idea es que esperes a que te dé la señal para salir“.

“Subse, ¿algún lineamiento? En medios locales me están pidiendo comunicado y o cuña, estamos preparando respuesta a algunas preguntas, ¿me autoriza a salir en la línea que veníamos redactando en el documento?”, preguntó el ex seremi tras el paso de los minutos.

La respuesta que le entregó Rojas la que pone en entredicho el momento en el que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se enteró de lo que ocurría con el caso Democracia Viva en Antofagasta.

A las 15:21 horas, la ex subsecretaria le escribió a Carlos Contreras que “lo tenemos pero necesito el VB (visto bueno) del ministro“.

“Está en una charla. Baja del escenario y me habla (…) Aguanta 20 minutos“, complementó en el siguiente mensaje.