Reforma previsional: expertos plantean sus propuestas sobre qué hacer con el 6%

El abogado Agustín Squella y el economista Tomás Flores hablaron con EL DÍNAMO sobre la propuesta que verá el Senado tras el receso legislativo.

Visiones contrapuestas sobre el curso de la reforma previsional en el Congreso y qué hacer con el 6%, entregaron el abogado Agustín Squella y el economista Tomás Flores.

Coincidente con el inicio del receso legislativo, Squella y Flores conversaron con EL DÍNAMO sobre el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados y que en marzo deberá discutir el Senado.

Mientras para el primero la solidaridad debe ser parte esencial de la iniciativa, para el ex subsecretario de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, “evidentemente lo más urgente es poder aumentar el ahorro“.

Consultado respecto de lo que se debería hacer con el 6% extra, Agustín Squella no dudó en asegurar que “siempre me gustó la posición inicial del gobierno: mitad y mitad. Un 3% a las cuentas individuales y lo mismo para un fondo común que mejore las pensiones de todos y que patentice la solidaridad intra e integeneracional que debería existir en este sentido”.

“Claro, la mayoría querría que todo el monto de la cotización adicional fuera a su cuenta individual, pero no se puede legislar sólo sobre la base de encuestas y pensando en la próxima reelección“, complementó.

El ahorro actual es insuficiente

Justamente Tomás Flores es uno de los que cree que todo el monto adicional debe ir a la cuenta del cotizante.

“Parte importante de las bajas pensiones se explica por el bajo nivel de ahorro por las lagunas, pero también porque el 10% que ahorramos ahora es insuficiente para el aumento de la expectativa de vida. Entonces, eso sugiere que una parte importante de la cotización fuera justamente a mayor ahorro. Pero eso se contradice con el deseo del gobierno de subir las pensiones de los que ya están jubilados y no solo de los que se van a jubilar en el futuro”, planteó el economista.

Dijo a la vez que comparte las opiniones que entregó al respecto el ex ministro Óscar Landerretche, en cuanto a que “la solidaridad con los jubilados actuales no sea a través de financiarlo con cotizaciones de los que hoy día están trabajando, sino con impuestos del sistema tributario general“.

“Creo que las cotizaciones previsionales deberían ser para las pensiones y los impuestos para los jubilados actuales. Pero eso implica un cambio radical de la propuesta del gobierno”, manifestó Flores.

Una propuesta que el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales cuestiona sin dudar. Así, plantea que “resulta cuando menos paradójico que una propuesta como esa provenga de personas y sectores que también se oponen a una reforma tributaria que aumente la recaudación, controle la evasión y la elusión, y consiga una mayor equidad en materia impositiva“.

Reforma previsional con pocas posibilidades

En lo que sí coinciden Agustín Squella y Tomás Flores es en las dudas que tienen en cuanto a la posibilidad de que el proyecto de reforma de las pensiones llegue a buen término en esta oportunidad.

Al respecto, el economista admitió que “no le veo muy buena perspectiva. Creo que está difícil todavía“.

Argumentó que ello se debe a que la discusión en torno a la actual iniciativa es “la misma que paralizó tanto el primero, como el segundo proyecto“.

“Creo que puede terminar sólo con el aumento de la pensión universal, tal cómo fue la vez pasada. Porque eso fue lo único en lo que se pusieron de acuerdo”, pronosticó Flores.

Squella, en tanto, no ocultó que “pocas expectativas me hago, porque soy naturalmente pesimista. Pero no pierdo la esperanza de que finalmente salga algo más o menos justo“, añadió.

Dados los efectos neurológicos de la pandemia (todavía no bien estudiados), el clima político del país, la autocomplacencia de nuestras elites satisfechas, las votaciones populares que se vienen por delante, el maniqueísmo y doble estándar que practican todos los sectores, los intereses económicos en juego, y la posibilidad de que la derecha vuelva a La Moneda, están trayendo consigo que muy pocas iniciativas de sectores progresistas tengan un buena acogida”, planteó el abogado.