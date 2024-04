Presidenta de las AFP: “No son las responsables de las bajas pensiones”

8 de Abril de 2024

Ante esta declaración, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, instó a la Asociación de AFP a dar a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de las personas.

Compartir

Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, defendió la labor desarrollada por las AFP, en el marco de la discusión de la reforma previsional en el Senado, asegurando que “no son las responsables de las bajas pensiones”.

Durante su exposición en la Comisión del Trabajo, Yazigi planteó que “no existe evidencia que diga para subir pensiones y resolver el tema de mejorar pensiones en nuestro país -que es por la razón que estamos en esta sala- haya que refundar el sistema”.

La representante de las AFP dejó en claro que “no hay ningún estudio, no hay evidencia. Para subir pensiones no se necesita eliminar a las AFP. Las AFP, en estos 40 años, no son las responsables de las bajas pensiones”.

Ante esta declaración, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, instó a la Asociación de AFP a dar a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de las personas.

“Respecto a lo que hay que hacer en el mercado laboral, lo que tiene que hacer el Estado está súper claro, pero ¿qué es lo que ellas van a hacer en su propia industria para mejorar las pensiones a los chilenos? Por ejemplo, las AFPs siguen cobrando comisiones aún cuando los fondos y la rentabilidad sean negativas. ¿Tienen alguna propuesta o todo va a tener que seguir igual? ¿Hasta qué año aspiran ustedes que las personas trabajen y coticen para las AFPs?, acusó.

Por su parte, Paulina Yazigi respondió que “muchos de los países lo que han ido haciendo es modificar la edad de jubilación agregándole dos años, gradualmente, a 67. La edad exacta creo que queda en manos de los legisladores”.

Pero Jeannette Jara no quedó satisfecha con esta postura, agregando que hay “bien pocas medidas y autocrítica de lo que a ellos como industria les compete y corresponde. Además de escucharlos hablar del aumento de la edad de jubilación, la verdad es que no vimos mucha propuesta más concreta”.