Oposición y nuevo aniversario de Gobierno: “Han sido años para el olvido y los próximos serán aún más desoladores”

11 de Marzo de 2024

"No hay ningún tipo de esperanza con una administración que no es consciente del grave daño que le ha hecho a Chile", indicaron.

Compartir

Desde Chile Vamos y Republicanos realizaron un negativo balance del segundo aniversario del Gobierno de Gabriel Boric, asegurando que todos los indicadores en Chile muestran un retroceso.

Al respecto, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, declaró que “hay puras malas noticias en todos los ámbitos, es cosa que miremos en seguridad, el crimen ha cambiado, se ha modificado, estamos cada día peor”.

Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de diputados RN, aseveró que “tenemos un millón de cesantes, largas listas de espera, una situación de criminalidad totalmente descontrolada y un problema migratorio que no se resuelve. Tenemos hoy día una educación pública destruida, francamente. Entonces, tenemos que ser más críticos de lo que hemos hecho y también nos hubiese gustado que hicieran un reconocimiento a lo que hemos aportado como oposición, porque el Gobierno se jacta de haber aprobado una agenda de seguridad pública y si no fuera por los votos de la oposición no las tendría”.

El legislador agregó que “es sorprendente la autocomplacencia y la poca autocrítica que hay del Gobierno del presidente Boric, considerando los malos resultados que ha tenido y la evaluación ciudadana que tiene”.

Por su parte, el diputado el diputado Juan Irarrázaval (Republicanos), fue tajante en indicar que “tenemos un Gobierno incompetente que no ha sido capaz de darse cuenta de la realidad y que vive completamente desconectado de la realidad de los chilenos”.

“No hay ningún tipo de esperanza con una administración que no es consciente del grave daño que le ha hecho a Chile. Han sido dos años para el olvido y los próximos serán aún más desoladores”, sentenció el parlamentario.