“Más Narbona, menos Craig”: Tohá confirma que misteriosa frase de Boric aludía a la familia Luksic

27 de Marzo de 2024

La ministra del interior puso fin al misterio y descifró el enigmático mensaje de Boric al mundo empresarial.

Compartir

La ministra del Interior, Carolina Tohá, puso fin al misterio y aclaró la enigmática frase del presidente Gabriel Boric “más Narbona, menos Craig“, la cual abrió el debate y generó diversas reacciones e interpretaciones en el mundo político.

En medio de la inauguración de la planta desaladora de la minera Los Pelambres en puerto Punta Chungo, Región de Coquimbo, el mandatario pidió a los empresarios que dejen la “soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”.

Estas declaraciones dieron paso a confusión y diversas especulaciones con respecto al significado de la última frase. De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. fueron consultados sobre lo que quiso decir el jefe de Estado. Sin embargo, ninguno de ellos pudo aclarar el mensaje.

Carolina Tohá aclaró la misteriosa frase de Boric

De acuerdo a lo expresado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, el presidente Boric hacía alusión a la familia Luksic, Andrónico Luksic Craig y Jean-Paul Luksic Fontbona, quienes son parte de los propietarios de la minera Los Pelambres. De esta forma, el mandatario habría cometido un error al decir Narbona, en lugar de Fontbona.

La secretaria de Estado, en conversación con Radio Duna, partió diciendo: “Tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto (…). Yo creo que la declaración del presidente iba en esa dirección, es decir, más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación“.

En ese sentido, Tohá explicó: “Narbona (Fontbona) es constructivo, esa es la imagen que hay detrás. O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante de nuestras discusiones”.

A lo que agregó: “Y salir adelante de nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas. No quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas, pero dejar de estar apasionado con destruir al otro. Eso sí que hay que superar”, detalló.

No obstante, la ministra descartó que Andrónico Luksic Craig haya sido destructivo en sus críticas al Gobierno. “Yo creo que el presidente trataba de decir más de este estilo, menos de este otro estilo. No lo calificó como destructivo“, manifestó.

Para cerrar, tras ser consultada si el presidente Boric se refería a las dos ramas de la familia Luksic, Tohá confirmó: “Sí. Me tengo que ir”.