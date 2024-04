Ex pareja de diputado Urruticoechea reconoció haber usado tarjeta del Congreso para cargar combustible

10 de Abril de 2024

Tamara Küpfer confesó que usó la tarjeta para cargar bencina por cinco años.

En 2022 se dio a conocer que las tarjetas para cargar combustible que se entregan a parlamentarios también eran utilizadas por sus familiares. En este contexto, una de las que encabezaba el listado era Tamara Küpfer, quien era pareja del diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea.

En conversación con Ciper, confesó que usó por casi cinco años las tres tarjetas que el Congreso le entregó al legislador para costear los gastos de bencina de su vehículo.

Desde la Cámara de Diputados informaron al citado medio que dicho diputado junto a los demás involucrados, no devolvieron el dinero.

Ex pareja de Urruticoechea detalló cómo usó la tarjeta de bencina

En este sentido, Tamara Küpfer relató que “esa tarjeta yo la tuve alrededor de cinco años. La tuve desde el primer periodo que salió (electo el diputado) el 2018, hasta que salió la noticia de ustedes”, haciendo alusión al reportaje de Ciper, donde se revelaron irregularidades en el uso de los recursos.

Siguiendo en esa línea, la ex pareja del diputado Urruticoechea detalló que “él me la pasó por un tema de comodidad cuando vivíamos en Los Ángeles, para que pudiera echar (combustible) con la tarjeta y no andar pagando yo, porque era más rápido“.

Bajo este contexto, Küpfer dijo que “en ese tiempo, de la plata que me daba para los gastos de la casa, me descontaba un monto que era con el que él iba a pagar la tarjeta“.

De este modo, la mujer aseguró que gastaba mensualmente un monto que rondaba los $150 mil y $200 mil. De este modo, comentó que el parlamentario le decía que los gastos en bencina los restituía mensualmente.

“Él me dijo que era un tema de comodidad y que el auto, como estaba a nombre de él, tenía la tarjeta de la Cámara, porque él era el diputado y que él iba a pagar la tarjeta todos los meses, como si se lo hubiera pasado la empresa equis”, explicó.